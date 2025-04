¿Otra vez? Secretario de Defensa de Estados Unidos habría filtrado planes de ataque a su esposa

Un nuevo escándalo sacude al Departamento de Defensa de Estados Unidos, luego de que se revelara que Pete Hegseth, titular de la dependencia, compartió planes de guerra en un grupo donde se encuentra su esposa y su hermano.

De acuerdo con información del rotativo estadounidense The New York Times, Hegseth compartió información sensible sobre los planes del ejército para el ataque de posiciones hutíes en Yemen.

En un grupo creado por el propio funcionario se encontraría su esposa, quien trabajaba como productora en Fox News, su hermano y su abogado particular quienes, de acuerdo con el periódico, no tendrían el nivel suficiente para conocer este tipo de secretos de estado.

Aunque hasta el momento no existe una postura oficial por parte del gobierno, un oficial detalló que en el grupo no se compartieron estrategias o detalles clasificados de la acción de Estados Unidos en Yemen, aunque investigarán a fondo.

Segundo “strike” de Hegseth

El pasado 15 de marzo, el editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, señaló que había sido añadido en días anteriores a un chat de la plataforma Signal donde, al parecer, se discutían acciones militares.

Horas después, las conversaciones que Goldberg había señalado como creadas desde fuentes de gobierno fueron consideradas como verdaderas, lo que abrió grandes dudas sobre la eficacia de la seguridad en las altas esferas del ejecutivo estadounidense.