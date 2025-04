Madre de Tatiana manda conmovedor mensaje para la estudiante desaparecida: "nunca te vamos abandonar"

A una semana de que se reportó la desaparición de Tatiana Hernández Díaz, una estudiante de medicina que fue vista por última vez en el Hospital de Bocagrande, en Cartagena Colombia, la madre de la joven aprovechó los medios de comunicación para enviarle un mensaje a su hija. Ante las cámaras de televisión Lucy, Díaz, madre de Tatiana exhortó a su hija a regresar a casa, en caso de que aún esté con vida.

“Tatiana con el alma. Tú sabes que tengo mis brazos abiertos para esperarte y tú sabes que nunca te vamos a abandonar. Como familia, como amigos, como hermanos. Alza la mano si puedes, mi amor, y pide ayuda. Te estoy esperando ansiosamente”, sentenció Lucy Díaz a una semana de que su hija fue reportada como desaparecida en la ciudad de Cartagena, en Colombia.

De igual manera, la madre de familia denunció que hay personas tratando de extorsionarla, pues ha recibido llamadas donde le aseguran saber el paradero de Tatiana, pero todas ellas resultan ser engañosas: "mucha gente inescrupulosa que me andan llamando, me andan pidiendo plata, pero no quieren dar información… Yo les digo: mándeme una foto y yo le pago lo que usted me pida, pero ellos dicen que consigne primero. Son llamadas de gente que realmente está extorsionando. Dicen: sabemos donde está su hija", señaló.

Madre de Tatiana denuncia llamadas falsas

La joven fue reportada como desaparecida el 13 de abril.

Al respecto, la madre de Tatiana aseguró que todas las llamadas que ha recibido han sido transferidas a la policía, quienes le han informado que se trata de información engañosa: "todas esas llamadas me ha tocado pasárselas a los señores de la Policía para que ellos hagan la validación. Y se han dado cuenta de que son estafas. Están ya jugando con la integridad de la familia, son personas que no tienen corazón y hacen extorsiones”, subrayó.

Finalmente, la madre de Tatiana destacó que la participación de las autoridades y medios de comunicación ha sido fundamental para seguir en la búsqueda de su hija. La mujer dijo que actualmente se revisan las cámaras de seguridad aledañas al hospital donde Tatiana fue vista por última vez, esto con el objetivo de conocer la ruta que siguió la joven y si se encontraba acompañada, o si estaba sola, al momento de su desaparición. La madre de familia confió en que estas acciones ayudarán a dar con el paradero de la estudiante.

Autoridades siguen en la búsqueda de Tatiana

Desde la Universidad Militar Nueva Granada enviamos un mensaje de esperanza por el regreso de Tatiana Alejandra Hernández Díaz. Agradecemos a las autoridades su labor y pedimos no cesar en la búsqueda.



¡Te esperamos, Tatiana! pic.twitter.com/EaMiYh5Ruw — UMNG (@lamilitar) April 20, 2025

Hasta ahora, no hay información sobre el paradero de Tatiana. Según las indagatorias, Tatiana fue vista por última vez el pasado 13 de abril, luego de que fue a estudiar con sus compañeros de universidad en el Hospital de Bocagrande. Durante la tarde, la joven le habría comentado a sus amigos que se sentía "estresada", motivo por el cual habría salido del nosocomio y caminó hasta una playa local. Sin embargo, desde entonces, no hay información sobre su paradero.

Con el objetivo de ayudar en la búsqueda de la joven, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, y Bruno Hernández, secretario del Interior y de Gobierno de la ciudad, afirmaron que la alcaldía de la capital de Bolívar ofrece una recompensa de 50 millones de pesos colombianos, cerca de 230 mil pesos mexicanos, para quien pueda ofrecer información certera sobre la ubicación de la estudiante.