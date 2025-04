Familia descubre que velaron por error a la persona equivocada, su familiar reaparece 7 meses después

Una familia de Nueva York denunció a las autoridades estadounidenses, luego de que, por error les informaron que una de sus familiares estaba muerta y les entregaron el cuerpo de otra persona. De acuerdo con la información de los denunciantes, compartida en medios en inglés, Shanice Crews, de 28 años y madre de dos hijos, fue reportada como desaparecida el 6 de julio de 2021.

Durante varios años, su familia no tuvo noticias suyas. Esa incertidumbre llegó a su aparente final en abril de 2024, cuando la policía les informó que habían hallado restos humanos en febrero y que supuestamente correspondían a Crews. La causa de muerte, según el informe, fue una sobredosis de cocaína.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, los familiares no pudieron hacer un reconocimiento visual. Aceptaron el informe forense y tomaron la decisión de cremar los restos. También organizaron un funeral para despedirse de Shanice. Sin embargo, para noviembre de 2024 el caso dio un giro inesperado que tomó por sorpresa a la familia, pues recibieron informes sobre la joven desaparecida.

La joven en realidad estaba viva

Presuntamente, una mujer desconocida se puso en contacto con la familia y les envió un mensaje diciendo que había visto recientemente a Shanice con vida, participando como voluntaria en un evento. El mensaje incluía una fotografía actual que mostraba claramente a Crews. La hermana de la mujer, identificada como Shanita Hopkins volvió a comunicarse con la policía, la cual reafirmó su veredicto original, señalando que Shanice había muerto.

"Nos mintieron”, sentenció Hopkins, agregando que incluso llevaron sus cenizas en collares conmemorativos y las mezclaron con las de su madre fallecida. “No se pueden borrar esos momentos. No podemos recuperar esas lágrimas ni ese dolor”, lamentó la hermana de Shanice.

Ante esta situación, la familia rechazó una oferta de reembolso por los gastos del funeral y la cremación, propuesta por la oficina forense. En lugar de eso, han anunciado su intención de emprender acciones legales, argumentando que el deseo de cerrar rápidamente un caso de persona desaparecida pudo haber llevado a una identificación errónea. “Siento que nunca supieron realmente quién era esa persona. Solo querían terminar el caso”, afirmó Shanita Hopkins.

Las autoridades no se han pronunciado

Por su parte, la Oficina del Médico Forense emitió un comunicado defendiendo sus procedimientos, asegurando que se siguen estándares científicos reconocidos para la identificación de restos. No obstante, evitaron hacer comentarios específicos sobre el caso de Shanice Crews.

Hasta el momento, la familia no ha logrado establecer contacto directo con Shanice. Aunque saben que está viva, ella no ha respondido a los intentos de comunicación. “No podemos obligarla a hablar con nosotros”, admitió su hermana. A pesar del enojo, Hopkins asegura que el amor por su hermana permanece intacto: “Estoy molesta, no creo que se me pase nunca, pero quiero que sepa que la amo. Eso es todo lo que importa”, dijo.