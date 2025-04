Los crudos mensajes de AUDIO que envió Yesli días antes de que su novio la asesinara: "él ya mató muchas cosas"

La muerte de la joven Yesli Yojana Pulgarín González de 18 años, en la ciudad de Medellín, Colombia, ha dado un giro interesante luego de que se filtraron presuntos audios donde la mujer alertaba por el comportamiento de su pareja sentimental, quien aparentemente sería señalado por el delito de feminicidio. De acuerdo con la cronología del caso, la mujer fue encontrada sin vida el pasado 23 de marzo dentro de su vivienda, por lo que se sospechoso de un accidente.

El novio de Yesli detalló que la joven aparentemente se había caído de las escaleras, lo que habría ocasionado su deceso. Sin embargo, cuando la mujer fue llevada al hospital los médicos confirmaron que presentaba lesiones en el cuerpo y señas de estrangulamiento, lo que descartó la hipótesis de que haya sufrido un accidente e hizo que las sospechas se enfocaran en su pareja sentimental, quien estaba en el domicilio al momento de los hechos.

Tras la muerte de la joven fue detenido Miguel Ángel Ospina, de 22 años, quien es señalado por el presunto feminicidio. El crimen rápidamente causó conmoción entre la comunidad de Medellín, quienes se han manifestado en redes sociales para exigir justicia por esta brutal agresión. En este mismo contexto se han revelado audios que Yesli le habría compartido a sus amigas, donde aseguraba que sufría violencia de género por parte de su pareja y que pretendía abandonarlo.

Yesli narró en audios la violencia que vivía

La joven admitió en audios que era víctima de violencia. Foto: freepik.

En los presuntos audios que la joven le envió a sus amigas, mismos que fueron presentados por el medio local Teleantioquia, la mujer le contaba a sus amigas que su pareja le hacía comentarios hirientes, asegurando que sentía asco de estar con ella: "él ya mató muchas cosas en mí. Me dijo que estaba cansado de esto (…) que le doy asco”, habría sido uno de los mensajes que Yesli le envió a una de sus amigas. En otra conversación la mujer volvió a externar que su pareja la maltrataba verbalmente.

“Yo ya me veo en un espejo y siento asco de mí misma. Ya no me gusta cómo me veo y todo por él. Si le doy asco, ¿por qué no me deja y ya?”, fue otro de los mensajes que Yesli le envió a sus amigas cercanas. Aparentemente, los seres queridos de la joven habrían autorizado que los audios fueran filtrados a la prensa, ya que su objetivo es evidenciar la violencia que sufría la joven y así conseguir una sentencia en contra de su expareja.

Piden justicia para Yesli

Colectivos piden justicia para la joven. Foto: cuartoscuro.

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que la muerte de Yesli no fue un accidente doméstico, como se había reportado inicialmente, sino un feminicidio. La joven, cuyo caso había generado preocupación en la comunidad, perdió la vida en circunstancias trágicas que, tras una investigación exhaustiva, revelaron que su deceso fue producto de la violencia de género. En consecuencia, su pareja sentimental ha sido detenida y enfrenta cargos por este crimen.

Este caso ha abierto el debate sobre la urgente necesidad de implementar medidas más eficaces para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres. Organizaciones sociales y colectivos feministas, así como los familiares de la víctima, han hecho un llamado a fortalecer las políticas de prevención, protección y atención a las víctimas, con el fin de evitar que más mujeres sufran violencia en el ámbito familiar y en sus relaciones sentimentales.