Intenta llevarse a niña donde mataron a Paloma y Josué, vecinos lo paran, pero amenaza: “Sé dónde viven”

Un hombre identificado como Sergio Velázquez intentó llevarse a una niña de 7 años de edad en la misma localidad de Florencio Varela donde asesinaron a la adolescente Paloma Gallardo y a su novio Josué Salvatierra; sin embargo, gracias a la intervención de vecinos de la zona, evitaron que el rapto se llevará a cabo.

La menor de edad pudo escapar de su raptor quien le habló y le ofreció darle algunos dulces para que se acercara con él, según reportaron medios locales argentinos. Trascendió que el presunto secuestrador no actuó solo ya que estaba acompañado por otras dos personas, pero lograron huir del lugar.

La niña empezó a pedir ayuda a las personas quienes la apoyaron para detener a Velázquez de 35 años de edad, que al ser atrapado, confesó que sí había intentado llevarse a la niña en contra de su voluntad, mientras que fue grabado por la gente a través de sus teléfonos celulares. Según testigos, de esta manera el hombre habló a la víctima:

Cuando el presunto secuestrador fue capturado por los vecinos, el hecho quedó grabado en un video el cual fue compartido un fragmento donde se observa al hombre cuando es sometido al ordenarle que se tirara al suelo y colocara sus manos sobre su nuca. En ese momento y luego de confesar el delito, el hombre amenazó a la gente:

“Perdón, me confundí, pero igual no pasa nada. Ustedes no me conocen a mí. Yo entro y salgo enseguida, y ya sé dónde viven ustedes”: Sergio Velázquez.