Giorgia Meloni y JD Vance negocian aranceles en Europa

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió ayer en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en plena guerra comercial entre Washington y la Unión Europea, y aprovechó su viaje para rezar en el Vaticano.

Meloni, líder del partido ultraderechista Fratelli d'Italia, compartió puntos de vista conservadores con JD Vance y el presidente Donald Trump, con quien se reunió la víspera en Washington para buscar un acuerdo sobre los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Vance fue recibido por Meloni con alfombra roja en el palacio Chigi y antes de la reunión afirmó que estaba "encantado de reencontrarse con una querida amiga en un lugar hermoso, con varias personas increíbles".

Tras el encuentro, el Vicepresidente estadounidense afirmó que tuvo una "excelente reunión".

"Cada día me siento agradecido por este trabajo, pero hoy, en particular, porque mis funciones oficiales me trajeron a Roma en un Viernes Santo", dijo Vance, que es muy católico