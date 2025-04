Mujer muere tras ser atropellada por un tráiler, el chofer asegura que no la vio | VIDEO FUERTE

En plataformas digitales circula un video en el que se muestra el momento exacto en el que una mujer que pretendía cruzar una calle muere tras ser arrollada por un tráiler, no obstante, dicho caso ha generado un gran debate en redes sociales en torno a la responsabilidad de las partes involucradas, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Este lamentable accidente ocurrió la noche del pasado miércoles 9 de abril en una transitada vialidad de la ciudad de Cuiabá en Mato Grosso, Brasil, sin embargo, fue hace apenas hace unas horas cuando el video de los hechos comenzó a circular en plataformas digitales.

La mujer atropellada tenía 44 años de edad y vivía en situación de calle. Foto: X: Lamanoconpelos0

Así fue el momento exacto en el que una mujer murió tras ser atropellada por un tráiler

En la grabación difundida en redes sociales se puede apreciar que Cleia Lina dos Reis, como fue identificada la víctima de este accidente, se encontraba deambulando por la calle y tras percatarse de que se acercaba un tráiler decidió subir a la banqueta, posteriormente, la unidad se detuvo debido a que tenía el semáforo en rojo y justo cuando la luz cambió a verde, la mujer intentó cruzar la calle por la parte frontal del pesado camión de carga aparentemente quedando en un punto ciego, por lo que en cuanto la unidad retomó su marcha fue arrollada.

Noticias Relacionadas Colapsa el techo de un salón de fiestas en pleno cumpleaños de un niño: VIDEOS

La mujer de 44 años de edad perdió la vida de forma inmediata y su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que el tráiler involucrado en estos hechos continuó su camino como si nada hubiera pasado.

Una mujer sin hogar se coloca delante de un camion para quitarse la vida uD83DuDC69uD83DuDCA5uD83DuDE9B ( tomo una mala decision uD83EuDD15 ) pic.twitter.com/VnqKMBv4P1 — La mano Con pelos 1 (@Lamanoconpelos0) April 17, 2025

Tras el arribó de las autoridades, se realizó el levantamiento del cuerpo y tras las primeras investigaciones se informó que Cleia Lina dos Reis tenía 44 años de edad y que vivía en situación de calle, además, trascendió que se pudo rastrear el tráiler involucrado en estos hechos, cuyo conductor fue detenido y en sus primeras declaraciones argumentó que no vio a la mujer que intentaba cruzar la calle, además, refirió que no sintió cuando las llantas de su unidad le pasaron encima a la mujer, por lo que fue por eso que no se detuvo.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la situación jurídica del conductor, sin embargo, se espera que el video de los hechos sea clave para deslindar responsabilidades.

Como se dijo antes, el video de este lamentable accidente que dejó a una mujer fallecida generó un intenso debate en redes sociales en torno a la responsabilidad de las partes involucradas en este accidente pues un sector sostiene que el conductor del tráiler debió asegurarse de no tener a nadie enfrente de la unidad antes de retomar su marcha, mientras que otra parte señala que fue una imprudencia de la mujer intentar a travesar la calle justo cuando el semáforo se puso en verde.