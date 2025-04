Spotify se cae a nivel mundial y deja sin música a usuarios, descartan hackeo

Spotify, el gigante del streaming musical, sufrió una caída global este miércoles 16 de abril, dejando a millones de usuarios sin acceso a su música y podcasts favoritos.

Según el portal Downdetector.com, a las 9:16 a.m. se habían registrado más de 40,000 reportes de fallas por parte de usuarios en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Entre las fallas que presenta se encuentran en la aplicación, en la transmisión del audio y en el sitio web. Además algunos usuarios que accedían vía navegador les aparecía el mensaje de error HTTP 502 con la leyenda:

"Server Error. The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds".

Spotify Status confirma fallas y rechaza hackeo

A través de redes sociales, Spotify Status confirmó que su servicio presenta fallas pero que lo están resolviendo.

“Estamos al tanto de la interrupción y estamos trabajando para resolverla lo antes posible. Los informes de que se trata de un ataque de seguridad son falsos”.