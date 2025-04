Filtran ÚLTIMO VIDEO de Tatiana, estudiante de medicina que desapareció tras salir del hospital donde trabajaba

Un nuevo video podría ser pista clave en la desaparición de Tatiana Hernández Díaz, una estudiante de medicina que fue reportada como desaparecida el pasado 13 de abril mientras estudiaba en el Hospital de Bocagrande, en Cartagena, Colombia. De acuerdo con medios locales, la grabación habría captado a la joven abandonando el nosocomio y caminando en dirección al mar, donde supuestamente habría sido vista por última vez.

El video habría sido captado por cámaras de seguridad de la zona, luego de que una compañera de Tatiana reveló a las autoridades que la estudiante salió del hospital diciéndole que se sentía muy "estresada" y que necesitaba "tomar aire". Con esta información, los investigadores habrían revisado las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Santander, a las afueras del hospital, para posteriormente dirigirse al mar.

Otra grabación, captada por un turista que visitaba la ciudad, capturó a la joven sentada en unas rocas frente al mar. En el video se ve a la joven jugando con pequeñas rocas, mientras esta sentada viendo en dirección al océano. Tras la difusión de este otro video, las autoridades acudieron al lugar donde fue vista por última vez Tatiana y confirmaron que en el sitio localizaron el teléfono celular de la estudiante, así como algunas de sus prendas.

Tatiana fue vista por última vez en la playa

La joven no ha sido localizada. Foto: @secinteriorctg

En el video, captado por el turista, Tatiana se ve sentada sola y no se observa que haya personas cerca de ella, por lo que se desconoce qué fue lo que sucedió después de que el video finalizó. Hasta ahora, las autoridades no han encontrado indicios de la joven en lugares cercanos y ya han comenzado con una búsqueda en el mar, temiendo que la estudiante haya ingresado al agua y posteriormente no haya vuelto a salir.

Familiares y amigos de la joven han pedido el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Tatiana. La madre de la estudiante mandó un mensaje en medios de comunicación, donde exhortó a las personas a comunicarse con las autoridades correspondientes en caso de tener información que sea de ayuda para conocer lo que sucedió con la estudiante el día de su desaparición. La mujer agregó sentirse preocupada por su hija y narró que el día de los hechos ella había viajado a Cartagena para pasar tiempo con Tatiana, pues la familia es originaria de Bogota.

Piden apoyo para localizar a la estudiante de medicina desaparecida

Comunicado de la escuela donde estudiaba Tatiana. Foto: Universidad Militar Nueva Granada.

Sobre la desaparición de Tatiana, su madre - una mujer identificada como Lucy Díaz - contó, para un medio local, que el día de los hechos la joven había anunciado que tenía que ir a estudiar al hospital: "dijo que iba a entrar a estudiar y posteriormente los compañeros nos indican que salió porque necesitaba respirar, se encontraba un poco estresada y quería caminar un rato para sentirse mejor", sentenció la madre de familia.

Por su parte, Bruno Hernández, secretario de Interior, confirmó que se ha desplegado un operativo para dar con el paradero de la estudiante de medicina desaparecida: “se han desplegado equipos especializados para realizar inspecciones en zonas de difícil acceso, y actualmente se están revisando los registros de cámaras de seguridad que podrían ofrecer pistas sobre los últimos movimientos de Tatiana antes de su desaparición”, indicó.