Retiran del mercado más de 4 mil cajas de AGUA embotellada de una FAMOSA MARCA por contaminación con una bacteria

Autoridades de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmaron que ya se concluyó el retiro de más de 4 mil cajas de agua embotellada de una famosa marca. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la alerta sobre este producto se emitió desde 2023 y durante el año pasado se estuvieron retirando del mercado las cajas que se distribuyeron en Estados Unidos, hasta que, este año concluyó el retiro de todas las botellas contaminadas.

La dependencia resaltó que se trató de un retiro de clase II, lo que significa que el agua podía ocasionar graves problemas de salud a corto plazo, así como una probabilidad de que que el producto pudiera causar severos problemas a la salud. En este sentido, la FDA había estado compartiendo el anuncio sobre el agua contaminada, para evitar que los consumidores la ingirieran y para lograr que los distribuidores regresaran el agua a los almacenes y no la vendieran.

Según el informe de la FDA, las botellas de agua que fueron retiradas del mercado pertenecían a la marca Waiakea, una popular marca de agua embotellada que asegura ser sacada de los volcanes de Hawái. Sin embargo, en 2023, se descubrió que cerca de 4 mil cajas de este producto estaban contaminadas con una bacteria que podría ser potencialmente mortal para los consumidores.

Los consumidores denunciaron ver "moho" en las botellas

Las botellas ya fueron retiradas del mercado. Foto: freepik.

El llamado de las autoridades se dio luego de que varios clientes de la marca se quejaron y denunciaron haber encontrado pequeñas partículas dentro de las botellas. Los consumidores aseguraron que hallaron lo que parecía ser "moho", "manchas blancas" y "flotadores" cuando tomaban agua, ante lo cual se inició una investigación, esto con el objetivo de determinar qué era lo que estaba sucediendo con las botellas de agua.

Tras la investigación, la FDA informó que se descubrió que ocurrió un "problema potencial durante los procedimientos de control de calidad". Tanto la marca, como la dependencia oficial, confirmaron que el agua embotellada presentaba la bacteria Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo que puede ser mortal para las personas con sistemas inmunes debilitados, como los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas.

Los lotes contaminados ya fueron retirados del mercado

El agua tenía bacterias. Foto: freepik.

Después del retiro de productos, la marca aseguró a sus clientes que intensificaron los proceso de calidad para así garantizar mayor seguridad para sus consumidores: "hemos intensificado nuestros procesos de control de calidad y mejorado nuestros protocolos de seguridad para mantener los más altos estándares de excelencia del producto. Esto incluye la modernización de nuestra tecnología de saneamiento con equipos y sensores de última generación y a prueba de fallos", expresó Waiakea en un comunicado tras el incidente.

Al respecto, la FDA ha recordado que el agua embotellada puede contaminarse de varias maneras, incluso si la fuente de agua, como un manantial o un pozo, no ha sido tratada adecuadamente contra bacterias, virus y metales pesados. La dependencia resalta que el proceso de embotellado no esta exento de errores de sanidad, ya que en este proceso se pueden introducir bacterias en las botellas, las cuales pueden sobrevivir si el agua no se trata a través de medios avanzados, como con luz ultravioleta u ósmosis inversa.