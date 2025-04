Cae hombre que enterró a su suegra en el patio de su casa para seguir cobrando el dinero de su pensión

Autoridades argentinas arrestaron a un hombre acusado por presuntamente haber enterrado el cadáver de su suegra en el patio de su casa, esto con el objetivo de seguir cobrando su pensión de jubilada. Los hechos ocurrieron en la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis, donde la policía localizó el cuerpo de una mujer enterrado en el jardín de su hija y su yerno.

Según el relato de las autoridades, la mujer habría fallecido en abril de 2024, pero, en vez de reportar su deceso, sus familiares decidieron ocultar el cadáver en el patio de su casa, para así poder seguir cobrando su pensión. Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal César Hugo Salazar Molina, a cargo de la investigación, pidió que se realizara una autopsia para establecer si la adulta mayor pedió la vida de forma natural, o su fue víctima de homicidio.

Los familiares de la mujer habrían confesado a las autoridades que la adulta mayor perdió la vida por causas naturales y que ellos decidieron no dar aviso a la policía para así poder seguir cobrando el dinero que ella recibía de pensión. De acuerdo con la investigación, a la que medios locales tuvieron acceso, el yerno de la mujer, identificado como Jorge Gaguini habría indicado que no tenían dinero para los gastos funerarios, por lo que decidieron no dar aviso a las autoridades y así mantenerse con el dinero que la adulta mayor recibía.

El hombre admitió que enterró a su suegra en el patio de su casa

El sujeto y su pareja aseguraron que no tenían dinero para el funeral. Foto: freepik.

"Acá la única historia es que no había plata, gracias al gobierno de turno, para pagar ni el entierro ni la cremación, que fue lo que pidió la pobre vieja, y no se lo pudimos dar", habría sido la declaración que Jorge Gaguini dio a las autoridades sobre la muerte de su suegra. El hombre habría agregado que su esposa, la hija de la mujer fallecida, tiene problemas médicos, por lo que ambos necesitaban el dinero para poder mantenerse por un tiempo más, aunque afirmó que durante el tiempo que vivió la adulta mayor él se encargó de atenderla.

"Esta fue una salida momentánea para poder sortear la situación. ¿Si estoy arrepentido de lo que hice? ¿De atenderla hasta último momento? Por favor... Pobre vieja, tenía demencia senil, había que lavarla, limpiarla... y mi señora ya está casi discapacitada", habría dicho el sujeto a las autoridades argentinas. Ahora, el hombre y su pareja serán investigados por defraudación, puesto que siguieron cobrando el dinero de la pensión luego de que la adulta mayor perdió la vida.

Siguen las investigaciones

La adulta mayor perdió la vida por causas naturales. Foto: Freepik.

Sobre las causas de muerte, las autoridades determinaron que la mujer sí murió por causas naturales y se descartó que haya sido víctima de un crimen. De acuerdo con las declaraciones de César Hugo Salazar Molina, fiscal a cargo de la investigación, la pareja habría tratado de engañar al Estado haciendo creer que la adulta mayor seguía con vida, para así ellos cobrar el dinero de su pensión. En este sentido, el funcionario destacó que, aunque aparentemente no habrían asesinado a la adulta mayor, sí enfrentarían cargos por el fraude que hicieron a las pensiones.

"No se encontraron indicios ni causas directas de muerte violenta evaluables al momento del examen, por lo que se consideran causas compatibles con un origen natural", sentenció el fiscal a cargo del caso con base en los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la mujer. Sin embargo, aseveró que las indagatorias continuarán, pero ahora los sospechosos serán acusados por el delito de defraudación al Estado.