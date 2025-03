Un hombre desapareció en 1984 y fue encontrado 40 años después entre los muertos por la DANA

Un hombre, identificado como Miguel, fue encontrado sin vida tras los estragos que dejó la DANA en la comunidad de Granada, España. De acuerdo con lo dicho por medios de comunicación, el sujeto era originario de la localidad de Dúrcal y había sido reportado como desaparecido en agosto de 1984. Ahora, a más de 40 años de su desaparición, el sujeto fue hallado entre los fallecidos por el fenómeno natural.

Según detalles oficiales, Miguel habría sido declarado fallecido en 1994, luego de que su familia pasó una década sin tener información sobre su paradero. Sus seres queridos habrían denunciado que la última vez que lo vieron el hombre salió de su vivienda sin tomar ninguna pertenencia. Pese a que el hombre ya estaba dado por muerto, fue con el fenómeno natural que se pudo tener información sobre él.

Las autoridades creen que Miguel estuvo con vida por 40 años, pero murió como consecuencia del fenómeno natural. Los familiares del hombre habían compartido a la prensa española que no tenían información sobre su paradero, pues dejó de tener movimientos bancarios, no tenía registros médicos y no dejó una nota explicando las causas por las que había abandonado su hogar. Su paradero había sido un misterio desde 1984, hasta que finalmente confirmaron que su cuerpo estaba entre los fallecidos por la DANA.

Sus hijas lo encontraron entre los muertos por la DANA

El fenómeno natural dejó graves afectaciones. Foto: @alvarosenan

Una de las hijas del hombre - identificada como Sara - relató a agencias de noticias que su padre solía desaparecer por largos periodos de tiempo, pero que solía regresar: "tenía la costumbre de irse dos días o un mes pero siempre volvía, hasta que aquella vez no lo hizo (…) Él tenía problemas psiquiátricos, estuvo un par de veces ingresado en un centro psiquiátrico de Granada cuando éramos pequeñas, pero también se iba y luego volvía", dijo la mujer.

Agregó que luego de diez años sin información sobre su paradero las autoridades lo dieron por muerto, pero ella mantenía la esperanza de que él estuviera viviendo como indigente: "nuestra hipótesis es que ha vivido como un indigente durante todos estos años". Sentenció que sintió "alivio" luego de que le notificaron que encontraron el cuerpo de su padre, pero lamente no haberlo podido encontrar antes y no haberle podido salvar la vida.

Su familia ya había "seguido adelante"

Cientos de personas fallecieron. Foto: @alvarosenan

"Después de la DANA, me llamó un funcionario de la seguridad social para decirme que a los 65 años le hubiera correspondido una paga de jubilación, pero no la solicitó", sentenció la hija del sujeto. Finalmente, externó que luego de 40 años de su desaparición, ella y sus hermanos han seguido co sus vidas, mientras que su madre también consiguió otra pareja y siguió adelante, esto en vista de que nadie tenía información sobre el paradero de Miguel.

Autoridades españolas han estimado que más de 200 personas fallecieron como consecuencia de la DANA, entre las que fue encontrado Miguel. Se espera que las autoridades continúen indagando la identidad de las víctimas, para que los cuerpos puedan ser regresados a sus seres queridos.