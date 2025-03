Hermana de Erika Morales manda contundente mensaje a las responsables del ataque a botellazos

Tatiana Morales reapareció en redes sociales tras el desafortunado fallecimiento de su hermana Erika Morales, la joven colombiana de tan solo 20 años que había solicitado la eutanasia debido a que desde hace más de tres años quedó cuadripléjica debido a un ataque a botellazos en la cabeza y fue precisamente de esta última situación de la que su consanguínea habló pues mandó un contundente mensaje a las mujeres responsables de la agresión y como era de esperarse, sus palabras tuvieron un gran impacto mediático.

Fue a través de su perfil de Facebook donde Tatiana Morales realizó la publicación en cuestión, cuyo texto comenzó agradeciendo el apoyo que recibió para que el caso de su hermana se hiciera viral, además, señaló que, aunque perdió a su única hermana, siempre guardará en su corazón y su memoria los momentos que vivieron juntas.

Erita Morales tenía 16 años cuando sufrió la agresión que la dejó cuadripléjica. Foto: FB: Tatiana Morales

“Quiero dar infinitas gracias a toda Colombia y países donde logré llegar y se escuchó la historia de mi hermana. Quiero agradecer a todos por el apoyo brindado, a nuestro pueblo natal Los Andes Sotomayor por el apoyo prestado de la comunidad, por ese recibimiento a mi hermana que por tantos años luchó para recuperarse, pero no fue posible, por eso ahora ella está en el cielo, ahora solo pido que me la recuerden siempre con amor y respeto.

Noticias Relacionadas Ciclón Alfred amenaza con olas de 12 metros las zonas costeras del Pacífico | TRAYECTORIA

Es muy doloroso perder a un ser amado, mi única hermana, que no estaba preparada para dejarla ir, pero sé que ella me dará las fuerzas necesarias, sé que un día la voy a extrañar, extrañaré cada risa junto a ella, cada plática que teníamos, que así sea con un gesto o con pequeñas letras me respondía, cada foto de lo que vivimos juntas van a quedar siempre en mi corazón, sé que jamás la olvidaré”, escribió Tatiana Morales, quien también difundió nuevas fotos y videos del emotivo funeral de su hermana menor.

Así lucía Erika Morales en sus últimos días de vida. Foto: FB: Tatiana Morales

Hermana de Erika Morales manda contundente mensaje a las mujeres que dejaron cuadripléjica a su hermana

En otra parte de su texto, Tatiana Morales pidió el apoyo de la sociedad colombiana para hacer que las mujeres que atacaron a botellazos a su hermana y la dejaron parapléjica hace más de tres años sean presentadas ante la justicia, además, señaló que también buscará que se clausure el lugar donde ocurrió el ataque a su hermana.

“Pido a todos me sigan apoyando, para poder llegar a dar con las culpables de tanto daño causado a mi hermana, quienes le quitaron la vida. También que sellen ese lugar donde le pasaron las cosas a mi hermana que nadie me la defendió, incluyendo a los dueños, estaderos así no deberían ni existir. Mi gente, no me cansaré a que todo este daño no quede en la impunidad y para llegar a ello siempre voy a pedir de su apoyo. Justicia, justicia por mi hermana. Mi bello ángel descansa, que algún día vas a sonreír cuando veas que tú historia no quedo en el olvido”, finalizó Tatiana Morales.

Erika Morales murió de forma natural y no a través de la eutanasia. Foto: FB: Tatiana Morales

Cabe mencionar que, en una publicación previa, Tatiana Morales exhibió las identidades de las dos mujeres que le propinaron al menos dos botellazos en la cabeza a Erika Morales en agosto de 2021 en los baños de una discoteca, además, señaló que desde ese entonces las agresoras se encuentran prófugas y señaló que las autoridades no han realizado acciones para detenerlas, por lo que espera aprovechar el impacto mediático que tuvo el caso de su hermana para obtener justicia.