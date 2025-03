Llamada entre Donald Trump y Justin Trudeau sobre aranceles termina sin acuerdos

La llamada que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de Canadá, Justin Trudeau, no llegó a un acuerdo debido a que el mandatario neoyorquino aseguró que su vecino del norte no ha tenido avances en su combate frente al fentanilo.

Durante su reunión virtual de este miércoles 5 de marzo, un día después de que Estados Unidos puso en marcha el impuesto del 25 por ciento en las aduanas, Donald Trump frenó cualquier avance en las negociaciones entre ambos países al asegurar que no ve resultados para eliminar el tráfico de la droga sintética.

A través de su red social, Donald Trump indicó que este miércoles recibió la llamada de Trudeau para tratar el tema del arancel en los productos que provienen de Canadá. En respuesta, el presidente estadounidense aseguró que citó el asunto del trasiego del fentanilo que ingresa por México y Canadá.

“Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me había convencido de que se hubiera detenido”, escribió el presidente Trump en Social Truth.

Trump resumió la llamada que tuvo con Justin Trudeau, con quien no llegó a un acuerdo en el tema arancelario. Foto: Social Truth

Trump acusó a Trudeau de usar el tema de los aranceles para seguir en el poder

Donald Trump señaló en el mismo posteo que la respuesta de Justin Trudeau sobre el combate contra el fentanilo fue que han mejorado en el caso; sin embargo, el empresario neoyorquino contestó: "Eso no es suficiente", acotó en su mensaje.

Asimismo, Trump enfatizó que el primer ministro de Canadá "no pudo decirme cuándo se celebrarán las elecciones canadienses, lo que me hizo sentir curiosidad, como si me preguntara qué estaba pasando aquí", en ese sentido, el mandatario de Estados Unidos lanzó un comentario contra su homólogo al asegurar que usa el tema arancelario para mantener su cargo:

“Entonces me di cuenta de que está intentando utilizar este problema para mantenerse en el poder”: Donald Trump.

El presidente Donald Trump dio un mensaje final para el mandatario de Canadá para desearle suerte: "¡Buena suerte, Justin!". Hace un día trascendió el mensaje que hizo el primer ministro de Ontario, Doug Ford, al afirmar que realizaría un contraataque contra Estados Unidos al dejarlos sin energía eléctrica e instruyó a los demás gobernadores canadienses a llevar a cabo las mismas acciones.