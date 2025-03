Estudiante con promedio perfecto es reportado como desaparecido, días más tarde hallan a sus padres asesinados

Un joven estudiante de Wisconsin, en Estados Unidos, se encuentra en medio de una investigación policiaca luego de que sus padres fueron encontrados asesinados dentro de su propia casa en la comunidad de Waukesha. El adolescente de 16 años, llamado Nikita Casap, ha sido arrestado como el principal sospechoso por los homicidios, pero aún no se hace una acusación formal en su contra; aparentemente, el menor de edad habría estado desaparecido unos días antes del macabro hallazgo.

Medios estadounidenses explican que Casap había dejado de asistir a la escuela semanas antes de que el crimen se descubriera. Fueron sus consejeros escolares quienes alertaron a la policía y denunciaron la desaparición del menor, después de que no consiguieron respuestas de sus padres. Ante las solicitudes, los uniformados decidieron acudir a la casa del adolescente - el pasado 28 de febrero - para investigar sobre su paradero, pero ahí encontraron una terrible escena.

En la casa estaban abandonados los cuerpos sin vida de Donald Mayer y Tatiana Casap, padres del estudiante. La madre de familia estaba cubierta por una manta de tela y tenía heridas de bala; mientras que Mayer presentaba una visible herida en la cabeza, aunque no se precisó si era por arma de fuego, o por algún otro objeto. En el lugar no se encontraba Nikita Casap, quien fue arrestado horas más tarde, luego de que la policía lo encontró conduciendo el auto de su padre.

El adolescente fue encontrado con un arma

El adolescente fue detenido. Foto: freepik.

Casap no pudo justificar lo que había ocurrido con sus padres y tenía en su poder una pistola, por lo que los policías lo arrestaron de inmediato. Las investigaciones por el doble homicidio continúan y - hasta ahora - los uniformados han descubierto mensajes extraños que fueron enviados desde el celular del estudiante, los cuales presuntamente habrían sido redactados por Donald Mayer, pero aún no se sabe si el hombre realmente escribió los textos, o Nikita los redactó fingiendo ser su padre.

De igual manera, no se sabe la fecha exacta en la que los padres del estudiante fueron asesinados. Algunas fuentes han declarado haber visto por última vez a Tatiana el 11 de febrero, mientras conducía su auto. Además, los reportes de la escuela a la que asistía el adolescente señalan que el menor dejó de acudir a clases dos semanas antes de que la policía realizara el hallazgo de los cuerpos; los maestros del joven destacaron que tenía excelentes calificaciones y mantenía un récord de asistencias, por lo que era inusual que faltara a clases.

Nikita Casap era un estudiante de excelencia

El joven era descrito como un alumno de excelencia. Foto: freepik.

Pese a que sus docentes lo describieron como un estudiante de excelencia, Nikita Casap quedó detenido y enfrenta averiguaciones por los asesinatos de sus padres. Al respecto, Judith Mayer, madre de Donald Mayer -padre del joven - aseguró a la prensa estadounidense que le cuesta mucho trabajo imaginar que su nieto asesinó a sus padres: "es muy difícil aceptar que Niki mató a su madre y a su padre. Simplemente, no tiene sentido”.

“Tengo que encontrar una manera de dormir, levantarme y continuar con una vida normal. Aún no lo logro”, sentenció la abuela de Nikita a medios en inglés. Por ahora, el adolescente no ha enfrentado cargos por los homicidios, pero las autoridades no descartan hacer una acusación formal en su contra, esto debido a que el menor de edad no ha podido explicar quién atacó a sus padres y qué fue lo que sucedió.