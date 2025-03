Querida actriz de "Élite" denuncia el feminicidio de su tía en el estado de Puebla: "estamos destrozados"

A través de sus redes sociales la actriz Valentina Zenere - conocida por su participación en la serie española Élite y otras producciones de Disney - dio a conocer que su tía, Natalia Andrade, fue asesinada en su casa ubicada en México. Según lo mencionado por la actriz argentina, el feminicidio de la mujer habría ocurrido el pasado 2 de marzo del presente año; aparentemente, el crimen habría ocurrido dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Santa Clara Ocoyucan, esto en el estado de Puebla.

"Siempre lees sobre feminicidios y hay una parte de vos que piensa que nunca te va a pasar. Hoy me toca a mí: a mi tía la mataron en su propia casa de Puebla, México", escribió la reconocida actriz en su cuenta oficial de Instagram. En su mensaje, Zenere destacó que el feminicidio de su tía es el séptimo que se registra en el estado de Puebla en lo que va del año, por lo que ha pedido la intervención de las autoridades mexicanas.

"Éste es el séptimo feminicidio en Puebla en lo que va de año. Mi familia y yo estamos completamente destrozados. Lo único que pido es que la justicia mexicana actúe con firmeza y responsabilidad", destacó la actriz. Agregó que le gustaría tener todas las respuestas a las preguntas que aún están pendientes en relación al crimen, por ello, instó a las autoridades a investigar y no permitir que el caso quede impune.

Valentina Zenere pide justicia a las autoridades mexicanas

La actriz se pronunció en redes sociales. Foto: IG @valentinazenere

Finalmente, la actriz compartió un emotivo mensaje para despedirse de su tía: "espero y deseo que pronto tengamos respuestas a todas nuestras preguntas. Les pido que envíen amor y recen por ella. Tengo el alma en pedazos, pero nunca pierdo la fe. Sé las ganas que tenía de seguir adelante y vivir su vida. Deseo profundamente que, al fin, encuentre la paz que tanto anhelaba. Te amo con todo mi corazón, Titi, y sé que nos volveremos a encontrar", puntualiza el mensaje.

Medios de comunicación poblanos informaron que el cuerpo de Natalia Andrade fue encontrado el domingo 2 de marzo en su vivienda. Aparentemente, una amiga de la mujer habría decidido entrar a su casa, tras varios de días de no tener información sobre ella. No obstante, cuando ingresó a la vivienda encontró el cuerpo sin vida de la mujer argentina. Por ahora, no hay información sobre las condiciones en las que fue encontrado el cadáver, pero, la actriz Valentina Zenere habría comentado que se trató de un feminicidio, mismo que será investigado por las autoridades de Puebla.

¿Quién era Natalia Andrade, la mujer argentina que fue asesinada en su casa?

La mujer fue asesinada dentro de su casa. Foto: cuartoscuro.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Natalia Andrade estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica Argentina; llegó a México desde el año 2003 y entre sus empleos se destaca que trabajó como Directora de Relaciones Públicas e Internacionales en el gobierno municipal de Puebla de José Antonio Gali Fayad, así como otros cargos públicos que ha tenido dentro en el estado de Puebla.

Las autoridades poblanas no han dado a conocer información sobre su feminicidio, pero trascendió que el crimen ya está siendo investigado. Fue su sobrina, la actriz Valentina Zenere, quien confirmó la terrible noticia de su muerte y dio a conocer algunos detalles, entre ellos que la mujer habría sido víctima de un presunto feminicidio dentro de su casa en Puebla. Se espera que las autoridades oficiales compartan más información sobre la investigación en los próximos días.