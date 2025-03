Cae Roland Muñoz, ligado al CJNG y atentado contra García Harfuch, fue deportado a EUA

Un hombre de origen norteamericano vinculado al atentado contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, fue detenido en Ciudad Juárez este 4 de marzo y deportado hacia los Estados Unidos donde se le acusa de tráfico de armas.

El implicado fue identificado como Roland Muñoz quien fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, específicamente a los a los U.S. Marshalls en el puente fronterizo que conecta con El Paso, Texas, donde se espera que siga su proceso judicial por el caso que dejó tres fallecidos, dos escoltas y una mujer comerciante.

A Muñoz se le acusa por el delito de tráfico de armas para grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Línea. De acuerdo con reportes policiacos, en la aprehensión del sujeto participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

El implicado estaría también acusado de proporcionar las armas que se accionaron en el atentado contra García Harfuch el pasado 26 de junio en la zona de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. En su momento se detuvieron a 14 personas tras darle seguimiento mediante cámaras del Gobierno Mexicano.

Megaoperativo de extradición entre México y Estados Unidos

Fue el pasado 27 de febrero cuando el Gobierno de México anunció la extradición hacia Estados Unidos de 29 personas requeridas por vínculos con el crimen organizado, entre ellas el histórico capo Rafael Caro Quintero, que fue apresado hace casi tres años en el noroeste de México y quien es reclamado por el asesinato de un agente federal estadounidense en 1985.

Además de Caro Quintero, también fueron enviados al país vecino los cabecillas del sanguinario grupo de Los Zetas, Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales —alías el Z-40 y el Z-42, respectivamente—, confirmó a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar.

La Fiscalía General de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron en un comunicado conjunto que los reclusos fueron trasladados en la mañana del jueves desde varios centros carcelarios al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el norte capitalino, rumbo a ocho ciudades estadounidenses.