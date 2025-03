Pareja llega tarde a su vuelo a Cancún; intentan abordar por la fuerza y lanzan café en el rostro a un empleado | VIDEO

Dos pasajeros fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) este domingo tras protagonizar un violento incidente al intentar abordar a la fuerza un vuelo con destino a Cancún, México, después de llegar tarde a la puerta de embarque.

El altercado, capturado en video y difundido en redes sociales, muestra a los pasajeros, identificados como Rafael Seirafe-Novaes, de 41 años de edad, y Beatriz Rapoport De Campos Maia, de 29 años, forcejeando con el personal del aeropuerto.

El material fue compartido en la cuenta de Instagram Only in Dade y capta el momento exacto en que los oficiales procedieron a someter y esposar a uno de los involucrados, quien fue derribado al suelo antes de ser llevado a una patrulla.

Uno de los individuos incluso arrojó un vaso de café a la cara de un empleado de American Airlines, durante su violento intento de ingresar al avión para abordar el vuelo, mismo al que llegaron con retraso.

Provocaron un retraso en el vuelo

La pareja realizaba un vuelo de conexión en Miami. Foto: CBSnews en X

Ambos intentaron abordar el vuelo 2494 de American Airlines después de llegar tarde a la puerta de embarque. El vuelo estaba programado para salir de Miami a las 9:01 am de ese día y llegar a Cancún, Quintana Roo, México a las 10:56 am. Debido a las acciones de la pareja, el vuelo partió a las 9:10 am y llegó a las 11:22 am.

La situación requirió la intervención de al menos seis oficiales de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), quienes sometieron y arrestaron a los implicados.

Seirafe-Novaes enfrenta cargos por resistirse a un oficial sin violencia y allanamiento de morada, mientras que Maia fue acusada de dos cargos de agresión y allanamiento de morada. Se desconoce la situación legal actual de los detenidos, de nacionalidad brasileña.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami confirmó a la cadena estadounidense NBC6 que el empleado que fue atacado con café trabajaba para American Airlines, aerolínea que emitió un comunicado en el que decía: "American Airlines no tolera actos de violencia y estamos comprometidos a trabajar estrechamente con las fuerzas del orden en la investigación".

Aseguran que todo fue un malentendido

La pareja rechaza haber actuado con violencia. Foto: Captura de video onlyindade en Instagram

La pareja brasileña habló después de su arresto con la cadena CBS News, después de ser acusados ??de agresión y allanamiento de morada tras supuestamente ignorar las señales de "Prohibido el paso" en la pasarela de embarque. La mujer implicada negó haber arrojado café y afirmó que todo fue un malentendido.

"Nadie arrojó café. El café se cayó. La señora que dijo que lo tiré era una mentirosa. Simplemente cayó al suelo", dijo.

La pareja, oriunda de São Paulo, viajaría a Cancún para celebrar su compromiso, un viaje que no están seguros si aún harán: “Hicimos dos conexiones. Esta fue nuestra segunda conexión. Perdimos nuestro viaje a Cancún”.