Nueva pista sobre la desaparición del niño Lian, una chamana conocida como "La Abuelita" estaría involucrada

El pasado 1 de marzo se cumplió una semana de la desaparición del niño Lian Gael Flores Soraide, de tan solo tres años de edad. De acuerdo con los reportes de la policía, el menor fue visto por última vez la tarde del pasado sábado 22 de febrero mientras dormía una siesta con su familia dentro de su casa, en la Ciudad de Córdoba, Argentina. Ahora, a más de siete días de que el menor despareció, las autoridades investigan a una adulta mayor identificada como "La Abuelita", quien podría estar relacionada con el caso.

Según la policía, "La Abuelita" fue señalada como sospechosa luego de que se descubrió que ella viajó a la comunidad donde vivía Lian, esto en la localidad de Córdoba, y abandonó el lugar el mismo día que se reportó la desaparición del niño. Las autoridades explicaron - para medios locales - que la adulta mayor aparentemente trabajaba como curandera y constantemente viajaba a la zona para realizar trabajos y aliviar las dolencias de las personas.

No obstante, resaltó que la mujer estuviera en la zona días antes de la desaparición de Lian y que abandonara la localidad el mismo día que el menor desapareció. Aunado a ello, fuentes del caso confesaron que el padre de Lian - un hombre identificado como Elías - habría solicitado la presencia de la mujer en su casa, ya que tenía una lesión en el tobillo; medios locales indican que la mujer de la tercera edad probablemente pasó unas noches en casa del menor, puesto que "La Abuelita" es originaria de la provincia de Jujuy.

¿Quién es "La Abuelita", la mujer que se habría "llevado" a Lian?

Una mujer de la tercera edad estaría relacionada con el caso. Foto: freepik.

Con toda esta información, las autoridades realizaron un cateo en la casa de la mujer de 74 años de edad y - según noticieros colombianos - en su domicilio se encontraron juguetes, prendas de ropa infantil y celulares. Supuestamente, en los teléfonos celulares de la adulta mayor habría mensajes con el padre de Lian, lo que ha llevado a los investigadores a dudar sobre el padre del menor, quien ahora sospechan que podría estar involucrado en la desaparición de su propio hijo.

Las sospechas se incrementaron porque descubrieron que "La Abuelita" y el padre de Lian habrían estado conversando sobre un "nene", quien temen que pudiera ser Lian. No obstante, la prensa local asegura que la Justicia de Córdoba no detuvo a la mujer, únicamente fueron incautados sus teléfonos celulares y se realizó el cateo de su domicilio, donde se encontraron los objetos antes mencionados. Por ahora, esta mujer y el padre de Lian son los únicos sospechosos ya identificados, pero no hay rastro sobre el paradero del niño.

Temen que los padres de Lian tengan más información de lo que han declarado

Sigue la investigación para localizar a Lian. Foto: Ministerio de Seguridad Nacional.

Los fiscales a cargo del caso temen que el niño Lian haya sido raptado para tráfico de personas, pero - hasta ahora - no hay evidencias que respalden las sospechas. De igual manera, no se han encontrado pistas sobre el paradero del menor, por lo que el caso continúa siendo un misterio. Es importante resaltar que las autoridades ya empiezan a sospechar de los padres del menor, puesto que ninguno declaró sobre la visita de "La Abuelita" a su casa, ni mencionaron la lesión en el tobillo de Elías, motivo por el cual la adulta mayor justificó haber ido al domicilio.

En una reciente declaración de prensa, realizada por el fiscal que supervisó el operativo, José Alfredo Blanco, se reveló lo que habría dicho "La Abuelita" a los investigadores durante el cateo de su casa: "indicó que viajó a Córdoba el pasado 14 de febrero y regresó el sábado 22. Declaró que llevaba consigo un bolso grande con ropa", sostuvo Blanco para un medio local. El fiscal agregó que se siguen investigando todas las posibles hipótesis.