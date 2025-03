"No murió por eutanasia”: revelan causas del fallecimiento de Erika Morales tras el botellazo en la cabeza

A dos días de confirmarse el fallecimiento de la colombiana Erika Morales, quien habría solicitado la eutanasia, se han dado a conocer nuevos detalles del caso. Y es que, según Tatiana Morales - la hermana de la joven -, Erika no habría muerto como consecuencia del procedimiento médico, sino que perdió la vida por las complicaciones de salud que atravesaba en días recientes.

En este sentido, la hermana de Erika lamentó que la joven perdiera la vida de esta manera y no como ella hubiera querido, por eutanasia. De igual manera, seguidores del caso reprocharon a las autoridades sanitarias su lento actuar, pues señalan que debido a las trabas que estuvieron poniendo para el procedimiento, la colombiana no pudo morir de manera digna, como ella tanto deseaba.

Cabe recordar que el caso de Erika Morales ganó popularidad en redes sociales en semanas recientes, esto luego de que su hermana Tatiana compartiera su historia en Facebook y otras plataformas digitales. De acuerdo con los familiares de Erika, la joven quedó cuadripléjica desde el año 2021, luego de que recibió un botellazo en la cabeza. No obstante, su condición médica habría empeorado con los años, motivo que la habría orillado a pedir una muerte digna.

Erika murió por complicaciones médicas y no por eutanasia

La joven no murió por eutanasia. Foto: Facebook Tatiana Morales.

La familia de Erika argumentaba que la joven sufría intensos dolores físicos y emocionales a diario. Sin embargo, las autoridades médicas les habrían negado el acceso a la eutanasia. Por ello, Tatiana decidió compartir la historia de su hermana y conseguirle el apoyo necesario; gracias a su actuar, las autoridades sanitarias terminaron aprobando el procedimiento para Erika Morales, pero, aparentemente, tardaron mucho en realizarlo.

Pese a que Erika consiguió la aprobación para una eutanasia, las autoridades no lograron consumar el procedimiento. Tatiana confirmó - el pasado domingo 2 de marzo - que su hermana perdió la vida por complicaciones de salud y no tuco la muerte digna por la que ella y su familia tanto peleaban. La mujer anunció que - tras el deceso de su hermana - continuará con su lucha para llevar a las responsables ante la justicia y para que más personas puedan acceder a una muerte digna, misma que Erika no consiguió.

Hermana de Erika pide justicia para la joven

La joven recibió un botellazo en la cabeza. Foto: Facebook Tatiana Morales.

En las redes sociales, Tatiana compartió un emotivo mensaje de despedida para su hermana Erika: "mi Hermoso y bello ángel: te amo hermana de mi vida. Nunca te voy a olvidar. Lucharé para que esas asesinas paguen todo el daño que te hicieron, mi amor. Te lo juré y te lo cumpliré", se lee en la publicación donde se confirmó la muerte de Erika Morales. Tatiana agregó una fotografía con la leyenda: "nada duele tanto como esperar a alguien que no volverá".

Hasta ahora, se sabe que Erika quedó cuadripléjica en 2021, luego de que salió a un bar y recibió un botellazo en la cabeza. Cámaras del establecimiento han permitido que dos sospechosas sean identificadas, pero aún no hay detenciones por este lamentable suceso. Los familiares de Erika piden que el caso no quede impune.