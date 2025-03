Exhiben al dueño del negocio que abusó de Liz en su primer día de trabajo, tomaba fotos a empleadas, cuentan

Liz decidió contar el caso de abuso sexual que sufrió por parte de su empleador durante su primer día de trabajo dentro de un negocio dedicado a la venta de comida. El objetivo de Liz al alzar la voz es que otras personas abusadas no se queden calladas y denuncien los ataques, situación que exhibió al dueño del restaurante.

A través de las redes sociales, una mujer identificada como Ana Gabriela Sierra, autodenominada como creadora de contenido, mostró algunas denuncias de mujeres que aseguran haber trabajado con Fabián de la Cruz, dueño del establecimiento que se encuentra arrestado luego de que fue denunciado por Liz.

Uno de los mensajes que las exempleadas de Fabián de la Cruz en Zárate, Argentina, dijeron sobre el trato que recibieron en el negocio fue: “En el 2022 mes de agosto yo trabajé para él… Estuve creo que menos de una semana ya que hacía comentarios bastantes incómodos”, acotó una de las extrabajadoras.

El caso de Liz fue dado a conocer en una televisora local donde dio cuenta cómo fue que el dueño del restaurante que era amigo de su hermana, le ofreció una bebida durante su primer día de trabajo para drogarla con el fin de que se quedara dormida. Cuando despertó se dio cuenta que era atacada por el hombre.

Fabían, el presunto abusador de Liz, está en prisión. Foto: Policía Provincia de Buenos Aires

El abusador de Liz tomaba a escondidas fotos a sus empleadas

Para que no contara sobre el abuso, Fabián invitó a Liz a ir de vacaciones a Mar del Plata y además le dijo que le iba a depositar 100,000 pesos. La víctima no hizo nada para evitar que fuera lastimada y aceptó que su agresor la llevara a su casa, una vez segura, contó a su madre lo sucedido y ambas fueron a levantar la denuncia.

Entre los mensajes que mostraron en las redes sobre el comportamiento de Fabián de la Cruz, fueron: “Trabajé en ese lugar, no me gustaban los y tratos y quise renunciar! Por algo no quise seguir trabajando! Conozco los tratos de ese trabajo” Justicia por tu hija Ana, preso tiene que ir”, indicó, mientras otros mensajes más fueron compartidos: