Surge teoría conspirativa sobre Barron, el hijo menor de Trump, con un libro de más de 100 años

Barron Trump, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es blanco de una teoría de la conspiración basada en la publicación de un par de novelas que fueron publicadas hace 131 años: Travels and adventures of Little Baron Trump and his wonderful dog Bulger (1889) y su secuela, Baron Trump's Marvelous Underground Journey.

Ambas historias giran en torno al protagonista llamado Baron Trump, cuyo nombre parecido al último hijo que el magnate neoyorquino tuvo con su esposa Melania Trump, desató que los internautas retomaran de nueva cuenta la teoría de que las novelas fueron en su momento un aviso al futuro.

De manera que Ingersoll Lockwood, el autor de las novelas, es considerado por los teóricos de la conspiración como un psíquico e incluso como un viajero en el tiempo debido a que en la historia con Baron Trump, el protagonista tiene relación con un guía cuyo nombre también llamó la atención por su cercanía con Donald Trump.

El hombre anciano que es el asesor de Barron Trump es llamado Don Trump, quien guía al joven rico y aristócrata en su búsqueda por conocer otras civilizaciones. El parecido del hombre de la tercera edad con el actual presidente estadounidense, es otra de las similitudes que los internautas señalaron para poner atención a la historia ficticia para lo que pueda pasar en pleno 2025.

Conspiracionistas hablaron sobre Barron Trump. Foto: AFP

La teoría conspirativa sobre Barron Trump y el libro de 131 años

La historia que tiene mayores similitudes con la familia Trump del siglo XXI es la segunda novela llamada: La maravillosa aventura subterránea de Barron Trump. En ella el joven alemán, Wilhelm Heinrich Sebastian Von Troomp, quien se hace llamar Barron Trump, descubre civilizaciones subterráneas extrañas.

Durante su viaje ofende a los nativos mientras huye de sus enredos con mujeres locales y repite ese mismo patrón hasta llegar a casa, al Castillo Trump, refiere la publicación del novelista y abogado de profesión. Otra de las similitudes es que en la novela aparece un personaje llamado Pence justo como Mike Pence, el exvicepresidente de Trump en su primera etapa en la Casa Blanca.

La relación que los conspiradores abordan con Barron Trump, es que la historia predice su ascenso épico al poder.