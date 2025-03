Muere Erika Morales, la joven que solicitó la eutanasia tras quedar cuadripléjica por un botellazo en la cabeza

La tarde del 1 de marzo se informó sobre la muerte de Erika Morales, la colombiana de 20 años de edad que habría solicitado recibir la eutanasia, luego de que un botellazo en la cabeza la dejó cuadripléjica. Fue la hermana de la joven quien confirmó su deceso en redes sociales; la mujer compartió un emotivo mensaje para despedir a su hermana y agradecer el apoyo que su historia tuvo desde principios de este año, cuando se volvió viral en plataformas digitales.

"Vuela muy alto, mi bello ángel, te amo hermanita siempre", escribió la hermana de Erika en sus redes sociales. Posteriormente, subió otra fotografía donde se veían sus manos junto a las de la joven, con lo que demostraría el fuerte vínculo entre ambas. Medios de comunicación en Colombia aseguraron que la joven perdió la vida durante la tarde del pasado 1 de marzo, tras enfrentar una fuerte lucha por conseguir una muerte digna.

En otro mensaje, la hermana de Erika comentó seguirá luchando por justicia para la joven: "quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, a mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logré que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia".

Erika había solicitado la eutanasia tras quedar cuadripléjica

La joven sufrió fuertes lesiones. Foto: X / @TremendoVilla

El caso de Erika se volvió viral en redes sociales a principios del presente año, luego de que su hermana - Tatiana Morales - empezó a compartir su historia en las plataformas digitales. El caso de Erika rápidamente se volvió viral y decenas de personas se sumaron a la joven y la ayudaron a conseguir una muerte digna, puesto que las autoridades se negaban a practicarle una eutanasia; sin embargo, finalmente las autoridades sanitarias accedieron a realizar este procedimiento.

Los familiares de Erika estuvieron documentando - previo al procedimiento de eutanasia - que la joven no tenía movilidad y dependía completamente de terceras personas para poder realizar cualquier tipo de actividad. Aunque la eutanasia de la joven ya había sido aprobada, medios locales comentaron que la tarde del sábado 1 de marzo la joven comenzó a presentar complicaciones de salud; no obstante, no se ha revelado si ella murió como resultado de la eutanasia, o si fue por una complicación médica.

Así fue el accidente que dejó cuadripléjica a Erika

Erika recibió un golpe en la cabeza. Foto: x/ @TremendoVilla

Según la familia de Erika, la joven sufrió una terrible agresión la noche El 2 de agosto de 2021. Supuestamente, Erika - de entonces 17 años - había salido con sus amigas a un bar. Sin embargo, en el lugar se suscitó una intensa pelea; en medio de los forcejeos y golpes, la joven fue atacada con una botella de Whisky, misma que la dejó con un infarto cerebral y una lesión medular severa. Como consecuencia, la joven quedó cuadripléjica y perdió toda la movilidad de sus extremidades.

Recientemente se dieron a conocer imágenes de las presuntas agresoras de Erika, pero - hasta ahora - no hay personas detenidas por estos sucesos. La familia de la joven ha advertido que seguirán en su lucha para obtener justicia y ver a las agresoras pagando por las lesiones que sufrió Erika. Su historia ha ganado popularidad no solo en Colombia, sino en diferentes países de habla hispana.