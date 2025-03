Joven asegura ser la niña desaparecida Madeleine McCann y dice tener pruebas de ADN

Una joven estadounidense ha sido fuertemente criticada luego de que aseguró tener pruebas de ADN que respaldarían que ella es Madeleine McCann, una niña británica que fue reportada como desaparecida en el año 2007, cuando se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. Pese a que la joven afirmó contar con material genético de prueba, sus declaraciones han sido fuertemente cuestionadas.

La joven que asegura ser Madeleine McCann responde al nombre de Eugenea Collins y actualmente tiene 22 años de edad. En sus redes sociales, la mujer ha contado que comenzó a sospechar sobre su identidad después de que encontró fotografías de la niña y se percató de que su rostro tenía similitudes en común con ella; además, dijo que al investigar sobre su pasado encontró demasiadas inconsistencias, mismas que incrementaron sus sospechas.

Collins señaló que - tras notar el parecido y las inconsistencias en su pasado - decidió realizarse estudios de ADN, mismos que revelaron que es un 68 % inglesa y europea del noroeste. Sin embargo, la joven admitió que no tiene ninguna conexión genética con la la familia McCann. Sin embargo, mantiene una esperanza pues hay muchas inconsistencias en sus documentos oficiales. Aparentemente, hasta ahora, Collins no ha podido acceder a un certificado de nacimiento original.

Usuarios acusan a la mujer de "mentirosa"

La joven asegura tener similitudes con la niña desaparecida. Foto: Facebook / Eugenea Collins

Con el objetivo de demostrar sus hipótesis, Collins compartió una serie de fotografías de su infancia. No obstante, esto desató la furia de los internautas, quienes la comenzaron a atacar diciendo que no se parecía a la niña Madeleine y que solo compartían algunos rastros. La joven entonces dijo que en su rostro tenía algunas cicatrices de cirugías, mismas que podrían explicar el motivo por el que no se ve igual que la pequeña.

Cabe mencionar que, hace unos meses, otra mujer apareció ante medios de comunicación y aseveró ser la niña desaparecida. Pruebas de AND confirmaron que no era Madeleine y los padres de la menor la denunciaron por acoso. Hasta ahora, Collins no ha conseguido atraer la atención de las autoridades, ni tampoco ha conseguido contactarse con los padres de la pequeña Madeleine, quienes se encuentran en Reino Unido, sin tener rastro aparente de la menor.

¿Qué le pasó a Madeleine McCann?

La menor desapareció en 2007. Foto: X / @TrueCrimeUpdat.

Madeleine McCann desapareció la noche del 3 de mayo de 2007. Según los reportes, la menor estaba durmiendo en un departamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, en Portugal. Hasta la fecha lo que pasó aquella noche sigue siendo el misterio y muchas son las teorías que circulan en torno a la desaparición de la niña; las versiones más fuertes sustentan que la menor fue secuestrada y posteriormente trasladada de la unión europea.

Algunas mujeres jóvenes han comentado que creen ser la niña desaparecida, pero, ninguno de los casos ha superado las pruebas de ADN. En el caso de Collins, las autoridades ni siquiera han atendido sus especulaciones y la familia de Madeleine tampoco ha mostrado interés en su historia.