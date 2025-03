El último adiós a Erika Morales, joven que quedó cuadripléjica por un botellazo en la cabeza: "mi bello ángel"

Este sábado 2 de marzo se confirmó el fallecimiento de Erika Morales, la colombiana que solicitaba al gobierno la eutanasia, esto debido a que quedó cuadripléjica tras un botellazo que recibió en la cabeza. El deceso de la mujer fue corroborado por su hermana, Tatiana, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de la joven.

Aunque Tatiana no reveló las causas que provocaron la muerte de Erika - puesto que trascendió que murió antes de recibir la eutanasia -, confirmó el deceso de la joven y le dedicó un tierno mensaje de despedida, donde aseguró que seguirá luchando para que haya justicia en su caso y llevará a sus agresoras ante la justicia.

"Mi Hermoso y bello ángel: te amo hermana de mi vida. Nunca te voy a olvidar. Lucharé para que esas asesinas paguen todo el daño que te hicieron, mi amor. Te lo juré y te lo cumpliré", se lee en la tierna publicación que Tatiana compartió tras confirmarse la muerte de Erika Morales. Tatiana también subió una fotografía del cielo con la leyenda: "nada duele tanto como esperar a alguien que no volverá".

Así fue la despedida para Erika Morales. Foto: Facebook / Tatiana Morales.

Las redes sociales de Tatiana se han llenado de condolencias ante la muerte de Erika. Cientos de internautas se han sumado a la joven para exigir justicia por este lamentable suceso. Cabe mencionar que Erika Morales había estado solicitando la eutanasia, luego de que quedó cuadripléjica tras un botellazo que recibió en la cabeza; los hechos ocurrieron en 2022, cuando ella solo tenía 17 años de edad. Los familiares de la joven detallaron que ese día Erika había salido a divertirse.

Aparentemente, Erika había salido a celebrar con sus amigos, cuando se vieron involucrados en una pelea en el baño del establecimiento. Una de las jóvenes que agredió a Erika tomó una botella de whisky y se la reventó en la cabeza. Como consecuencia, sufrió un infarto cerebral y una lesión medular severa, las cuales la dejaron cuadripléjica, perdiendo toda la movilidad de sus extremidades.

Tatiana fue quien dio a conocer que Erika, a través de las letras del abecedario, le habría comentado que quería recibir la eutanasia, esto debido a que su salud estaba empeorando paulatinamente. Fue en entrevista con el medio Caracol TV que Tatiana, hermana de Erika, apareció por primera vez para exigir justicia por su hermana y para pedirle a las autoridades que le aplicaran la eutanasia a la joven, puesto que no quería seguir sufriendo.

Erika habría pedido la eutanasia

Hermana de la joven buscará justicia. Foto: Facebook / Tatiana Morales.

La joven nariñense de 20 años se comunicaba señalando las letras del abecedario, y fue así como pidió meses atrás una muerte digna. "Nos pidió a nosotros que pidamos que ella quiere que le practiquen la eutanasia porque hoy ella ya no aguanta más los dolores", le relató Tatiana a Noticias Caracol En Vivo.

"Hace un mes mi hermana me dijo: 'Hermanita, no quiero que seas egoísta, quiero que me dejes ir', me dijo que era una prueba de amor. (...) No queremos verla sufrir más. Es algo que no vamos a superar, pero la misma fortaleza nos la dará Dios, y ya sabemos que es lo mejor", contó su hermana - hace un mes -con el mencionado medio. Desde entonces, Tatiana y su familia estuvieron luchando para que Erika recibiera la eutanasia y sus agresoras sean entregadas a la policía.

Este domingo 2 de marzo trascendió que Erika ya había perdido la vida. Aunque la causa del deceso no ha sido aclarada, las hermana de la joven dio a entender que Erika habría fallecido por complicaciones de salud y sin recibir la eutanasia, como ella había solicitado.