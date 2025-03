Padre de familia es diagnosticado con Síndrome de Tourette tras sus vacaciones en Tailandia; ¿qué sucedió?

Durante unas vacaciones que prometían alejar a su familia del estrés, Ross se enfrentó con una de sus complicaciones de salud más graves de toda su vida, que hasta el día de hoy permanecen afectándole. Ross Constable viajó junto a sus seres queridos a Phuket, Tailandia, donde una picadura de mosquito le desató una serie de padecimientos que, inicialmente, no pareciera que tuvieran ninguna correlación, pero la explicación de los especialistas le permitieron saber la razón de su diagnóstico.

Tras llegar de sus vacaciones a su hogar, en Gran Manchester, Reino Unido, Ross comenzó a experimentar extraños síntomas: fátiga extrema, dolores corporales y fiebre alta. Debido a su estado de salud, se contactó con los servicios de emergencia y le recomendaron que acudera con un médico.

“Me dijeron que podría haber contraído un virus durante el vuelo de regreso”, explicó para el medio de comunicación The Sun.

Tuvieron que pasar semanas para que Ross recibiera su diagnóstico y supiera lo que le sucedía por la picadura del mosquito. Durante una entrevista con Manchester Evening News, relató los duros días que atravesó encamado a lo largo de dos semanas, con intensa sed y largas siestas a lo largo del día, sin la capacidad de mantener el conocimiento. "Entraba y salía del conocimiento", contó para el medio.

El diagnóstico de Ross reveló que pudo haber contraído un virus durante el vuelo, debido a la picadura de un mosquito que le provocó dengue. Esta enfermedad es contraída por el Aedes aegypti, mejor conocido como el mosquito del dengue y es común que aparezcan en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en zonas húmedas.

Incluso, su estado de salud continuó empeorándose, pues comenzó a sufrir de sangrado en las encías, dolor en las articulaciones y una intensa incomodidad detrás de los ojos.

"Me costó mucho volver al trabajo. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no mejoro?", expresó.