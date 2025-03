En su primer día de trabajo su jefe abusa de ella, el caso de Liz que generó indignación y protestas

Liz relató el calvario por el que ha pasado desde que acudió a su primer día de trabajo en un negocio de empanadas con un hombre que es amigo de su hermana y dueño del establecimiento en la ciudad de Zárate en Argentina. La joven de 19 años de edad fue abusada sexualmente dentro del comercio.

La joven mujer denunció que fue Fabián de la Cruz, el propietario del negocio de comida, quien la atacó el primer día que entró a trabajar. Liz señaló que la noche anterior tuvo una reunión con el hombre con el que su hermana había laborado e incluso tenían una relación de amistad.

Fabián indicó a Liz que en su primer día trabajaría junto con otra compañera. Cuando llegó a trabajar solamente vio que estaba el hombre y nadie más. En ese momento le explicó las actividades a realizar y se puso a laborar; pero tres o cuatro horas después de comenzar, el hombre le dio una bebida.

Al tomar el líquido, Liz no tuvo control de sí y perdió el conocimiento. “Cuando me despierto, él estaba arriba mío, completamente desnudo. Yo, toda desnuda pero con las zapatillas puestas, tirada en el piso con un acolchado azul, al lado de la cocina, en un depósito, señaló la joven mujer en entrevista para TN.

Liz contó que fue abusada por el dueño de un negocio de comida. Foto: TN

Liz alzó la voz para que los abusos no queden impunes

Al recuperar el sentido, Liz ingresó al sanitario para llorar y siguió la corriente a Fabián de la Cruz para que la situación no se complicara. Eran alrededor de las 23:00 horas y el hombre ofreció llevar a su casa a Liz mientras le dijo que si quería progresar en el trabajo no contara nada y que no se preocupara por quedar embarazada ya que tenía la vasectomía.

El presunto abusador dijo a Liz que quería llevarla de vacaciones a Mar del Plata y que le iba a transferir 100,000 pesos. "Me dijo que desde que yo era chica le gustaba, desde los 15 años, porque estuvo en mi fiesta de 15", señaló Liz.

Cuando llegó a su casa su mamá la acompañó de inmediato con la policía para levantar la denuncia por abuso sexual. “Tengo terror, pedí la restricción. Es algo que me va a dejar marcada toda la vida. Me animo a contarlo para que no se callen más, que no tengan miedo, que se animen, que no se queden calladas”, acotó Liz, mientras el negocio de Fabián de la Cruz quedó con pintas de protesta.