Mujer confiesa que tuvo que vivir 37 años fingiendo ser hombre para poder cuidar a su hijita

En días recientes ganó popularidad la historia de Muthu Master, una mujer que tuvo que vivir como hombre por 37 años para así poder cuidar a su hija y educarla en la localidad Kattunaickkanpatti, de la India. Aunque el caso ocurrió hace algunos años, recientemente volvió a resurgir en las redes sociales.

La mujer fue entrevistada en 2022 para el medio The Times of India, para quien reveló los detalles sobre cómo fue que vivió durante tantos años fingiendo ser un hombre. Master narró que todo comenzó luego de que su esposo falleciera 15 días después de su boda; al quedarse viuda y embarazada, la mujer estaba preocupada por su futuro, sin embargo, un incidente - que ocurrió días después - cambió su punto de vista y le dio una idea.

Según la mujer, ella fue acosada por un camionero mientras se disponía a trabajar, lo que le dio la idea de vestirse como hombre y así conseguir un trabajo mejor. Entonces Muthu Master se cortó el cabello, se mudó de ciudad y cambió su identidad. La mujer incluso le ocultó su propia identidad a su hija y le confesó la verdad hasta que ella tuvo 20207 de edad.

Su hija tampoco sabía la verdad

La mujer ha vivido 37 años como hombre. Foto: The Times of India

La mujer explicó que tomó la decisión de fingir ser hombre ante la violencia contra las mujeres que hay en su país: "quería quedarme viuda y criar a mi hija como madre soltera. Pero ¿cuál es la mínima seguridad que esta sociedad puede garantizarme? Hace unos meses, una mujer trans llegó al pueblo para un festival. Unos hombres la arrastraron entre los arbustos y la cosa se puso fea. ¿Dónde está la seguridad para las mujeres? Soy vulnerable como viuda", explicó.

Al ser cuestionada sobre cómo ocultaba su verdadera identidad, la mujer dijo que su corte de cabelló, sumado a sus rasgos físicos, la ayudaron a pasar como un hombre. Incluso dijo que, por fortuna, su menopausia llegó a tiempo, lo que le evitó estar sangrando y así no levantar sospechas en su contra. Agregó que ya se adaptó a vivir como hombre, aunque en su familia, solo uno de sus nietos menores la reconoce como mujer.

Tendría ofertas para hacer películas

Así lucia la mujer en su juventud. Foto: IG / dw_tamil

Finalmente, en aquella ocasión la mujer detalló que había decidido contar la historia de su vida debido a que ya quería jubilarse y sus empleadores no la dejaban hacerlo debido a que, como hombre, aún no cumplía con la edad requerida. Por ello, optó por revelar la verdad: "soy lo suficientemente mayor como para bajar la guardia y decidí solicitar la pensión de vejez. Pero no tengo antecedentes que demuestren que soy mujer", dijo.

De igual manera, compartió que ha recibido ofertas de importantes productores para filmar su historia, lo cual dijo "le daría gusto". Sin embargo, no confirmó si algún proyecto ya se estaba considerando de manera formal. Su caso ganó popularidad debido a que decenas de personas se mostraron sorprendidas con su historia.