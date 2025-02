Últimas noticias de la guerra de Rusia y Ucrania HOY: las 6 frases con las que Trump humilló a Zelensky | VIDEO

Lo que parecía una reunión protocolaria y tranquila entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky la tarde del 28 de febrero quedará grabado como el día en el que el magnate estadounidense, haciendo gala de su experiencia empresarial, llevó al límite un acto político y lo convirtió en una tensa y álgida negociación transmitida en vivo donde no reparó en humillar a su invitado en La Casa Blanca.

Frente a cámaras de distintos medios de comunicación, Trump y Zelensky protagonizaron un fuerte intercambio de palabras y cuestionamientos por la ayuda que Ucrania ha recibido de Estados Unidos, esto durante la presidencia de su antecesor Joe Biden, y que el actual mandatario del país de las Barras y las Estrellas no ha escatimado en reclamar.

Como si se tratara del regaño de un padre a su hijo, Donald Trump usó diferentes calificativos, frases especulatorias y fuertes afirmaciones para reprochar la negativa ucraniana de firmar un convenio que le daría a Estados Unidos poder sobre el 50% de la extracción de minerales en el país europeo a cambio de apoyo económico y garantizar su seguridad frente a Rusia, nación con la que se encuentra en guerra desde el 24 de febrero de 2022, es decir desde hace ya 3 años.

Zelensky no solamente recibió los embates de Donald Trump, sino que también el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se sumó a los reclamos calificándolo de "irrespetuoso". Previamente ya había sido llamado "malagradecido" por el mandatario norteamericano.

El video del enfrentamiento, que comenzó a circular casi de inmediato por redes sociales, X (antes Twitter), principalmente, muestra una escena donde Volodymyr Zelensky es nulificado por Donald Trump. Intentando defenderse de los ataques al querer dar replica de los comentarios hacía él, es constantemente interrumpido por su homólogo y anfitrión en La Casa Blanca.

A través de su cuenta en Truth Social, Donald Trump reaccionó después de la disputa verbal que tuvo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Te compartimos a continuación el texto íntegro:

"Hoy tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca. Se aprendió mucho que nunca podría entenderse sin una conversación bajo tal fuego y presión. Es sorprendente lo que surge de la emoción, y he determinado que el presidente Zelensky no está preparado para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su querida Oficina Oval. Podrá regresar cuando esté listo para la Paz".