Captan a un muerto sujetado de la carroza fúnebre en la que era trasladado: “Está bien agarrado”

Un video provocó gran asombro entre los cibernautas luego de que un hombre fallecido fuera captado sujetándose fuertemente de la carroza fúnebre en que viajaba, la grabación realizada por el copiloto contabiliza más de tres millones de visualizaciones.

El conductor narra que escuchó algo y cuando vio por el espejo observó que la mano del difunto se estaba sosteniendo y la mujer que lo acompaña agrega “está bien agarrado” mientras que el chofer señala que incluso la familia se dio cuenta de lo que había pasado y hasta le tomaron una fotografía, señalaron que son cosas que pasan al brindar estos servicios, el video de 27 segundos de duración fue compartido por la cuenta de X @lamanoconpelosx.

Graban momento cuando un muerto se sujeta con fuerza en la parte trasera de un coche funebre ??uD83DuDC80 ( Pero que miedo uD83DuDE31 ) pic.twitter.com/6pot199il4 — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) February 27, 2025

El video cuenta con millones de reproducciones y múltiples comentarios de los internautas, algunos aseguran que es normal que pasen esas cosas y tiene una explicación científica, otros manifestaron su miedo y otros más aseguran que es falso porque la bolsa no está completamente cerrada.

“Yo trabaje en funeraria y es medianamente normal y no tienen nada que ver con cosas sobrenaturales”, “yo he conocido gente que trabajó en esos lugares y dicen que cuando los están cambiando a veces se "enderezan" pero dicen que es por la contracción de los nervios o reflejos nerviosos”, “así pinches manejan que hasta el cadáver del muerto que ya falleció se tiene que ir agarrando”, “las bolsas fúnebres (esa bolsa negra en la que llevan los cadáveres) no tienen ningún tipo de apertura”, son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.