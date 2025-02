Tuvo 4 hijos con su tío y nunca les enseñó a comer ni a hablar, así fue hallada la familia

La familia Johnson mantuvo un macabro secreto con los cuatro hijos que tuvo el matrimonio formado por una mujer y su tío mayor que ella, quien a pesar de tener antecedentes penales por delitos sexuales, el padre de Hanna Johnson permitió que se casaran.

Hanna y su tío identificado como Thomas Johnson se conocieron cuando la mujer era muy joven y acudió al funeral del hermano adolescente de su tío en 2014. Ese mismo año, ambos comenzaron a tener una relación coital, según el reporte de un trabajador social involucrado en la investigación

Cuando Hanna cumplió 18 años de edad tuvo a su primer hijo. Posteriormente el matrimonio formado en el estado de Cincinnati, Estados Unidos, tuvo otros tres vástagos a quienes los mantuvieron casi toda su vida en cautiverio bajo condiciones infrahumanas.

La policía se enteró de la situación en la que vivía la familia Johnson luego de que fueron llamados por los vecinos al quejarse del mal olor que salía de su hogar. Cuando vieron en el interior del hogar, los uniformados quedaron sorprendidos al ver cómo eran y vivían los hijos de la familia Johnson.

Hanna Johnson fue declarada culpable por maltrato infantil. Foto: Daily Star

Los niños fueron hallados desnutridos y sin poder caminar ni hablar

Los tres niños fueron encontrados en el hogar. Los menores jamás acudieron a la escuela, además de que sus padres no los enseñaron a comer por lo que además sufrían de una desnutrición severa. Asimismo, todos los infantes tenían colocados pañales y no podían caminar ni hablar, según el reporte policiaco citado por The Mirror.

Al ver la situación Hanna huyó con tres de sus hijos a casa de su madre en Kentucky donde los dejó. Su madre, Donna Canler afirmó que no había visto a su hija en ocho años y no sabía que tenía hijos. Sin embargo, la policía arrestó a Hanna por cargos de poner en peligro a un menor y secuestro.

El pasado mes de enero fue declarada culpable y espera sentencia de entre 10 y 14 años de prisión, mientras que su tío y esposo murió en septiembre de 2022 cuando tenía 52 años de edad. Desde entonces Hanna vivía con sus hijos y con una mujer de 72 años que era la mamá de su tío.