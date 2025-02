“Te vas a ir feliz”, así reaccionó la familia de Erika Morales a la aprobación de su eutanasia

El pasado 21 de febrero las autoridades de salud de Colombia confirmaron que fue aprobada la solicitud de eutanasia de Erika Deyanira Morales Morales, una joven de tan solo 20 años de edad que lleva más de tres años postrada en una cama debido que quedó cuadripléjica tras haber sido víctima de un ataque a botellazos en la cabeza y tras la noticia se hizo viral la emotiva reacción de su hermana, Tatiana Morales, quien conmovió a miles de internautas con un texto dedicado a su consanguínea.

Fue a través de Facebook donde Tatiana Morales confirmó que la solicitud de eutanasia de su hermana fue aprobada, sin embargo, señaló que dicho procedimiento se realizaría de la forma más privada posible, por lo que agradeció la comprensión de los miles de personas que se han mantenido al tanto del caso, además, aprovechó para escribirle unas emotivas a Erika Morales, quién es su única hermana.

Erika Morales tenía 16 años cuando fue víctima del ataque a botellazos que la dejó cuadripléjica. Foto: FB: Erika Morales

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, a mí única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy, sólo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logré ser escuchada, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana.

Es un hecho, todo fue aprobada, lo demás, ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado, espero nos sigan apoyando en este difícil momento. Gracias. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia, tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”, fue el texto que escribió Tatiana Morales.

Erika Morales lleva más de tres años postrada en una cama. Foto: FB: Tatiana Morales

Es importante mencionar que, Erika Morales todavía no tiene una fecha definida para su tratamiento eutanásico y de acuerdo con las declaraciones de su madre, así como de su hermana, las autoridades de salud de Colombia les están brindando acompañamiento psicológico para hacerle frente a esta situación.

Identifican a las agresoras de Erika Morales, la joven que quedó cuadripléjica por un botellazo en la cabeza

Tatiana Morales señaló que, tras el procedimiento eutanásico de su hermana, Erika Morales, se encargará de que la justicia castigue a las agresoras de su consanguínea y en una de sus últimas publicaciones exhibió las identidades de las presuntas responsables del ataque a botellazos, se trata de Glair Gómez y Leidy León, quienes se encuentran prófugas desde agosto de 2021 cuando golpearon a Erika Morales en el baño de una discoteca con una botella de Buchanan’s.

Tatiana Morales exhibió las identidades de las presuntas agresoras de su hermana. Foto: FB: Tatiana Morales

Es importante señalar que, Tatiana Morales ha señalado que en distintas ocasiones su familia acudió a denunciar los hechos, sin embargo, no obtuvieron respuesta de las autoridades colombianas, por lo que esperan aprovechar el poder mediático que obtuvo el caso para obtener justicia para Erika Morales, quien tan solo tenía 16 años cuando fue víctima del ataque que le cambió la vida.