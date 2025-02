Padre de la niña Kim pide justicia por su asesinato: "estoy destrozado, tenía la hija perfecta"

Los familiares de la pequeña Kim - la niña que fue asesinada luego de que unos adolescentes robaron el auto de su madre - se han unido para exigir justicia por el homicidio de la menor. Para medios de comunicación, el padre de la chiquilla, identificado como Marcos, habló por primera vez sobre el crimen y recordó cómo fue que su hija fue asesinada por los menores de edad que robaron el carro en el que ella y su madre se trasladaban.

Según las declaraciones de Marcos, la pequeña Kim y su madre viajaban en su auto por la ciudad de Mar de Plata, en Argentina, cuando fueron interceptadas por adolescentes en un semáforo: "ella (Kim) salía de hacer gimnasia. En un semáforo abren la puerta, la tiran al piso (a la madre de la menor), se meten con el auto. Kim estaba del lado del acompañante, estaba despierta”, sentenció Marco visiblemente afectado por el homicidio de su hija.

El hombre agregó que cámaras de seguridad evidenciaron que metros después la pequeña fue vista cayendo al piso y siendo arrastrada por los criminales aún dentro del auto. Marcos agregó que aún no están seguros si la menor se arrojó al piso, o si los ladrones la lanzaron: "por algún motivo se cae y la arrastran. Tenemos fotos y videos de cómo era arrastrada por estas dos personas”, sentenció.

Padre de la niña Kim pide justicia por su asesinato

Marcos también expresó su repudio contra los delincuentes que asesinaron a su hija. El hombre lamentó que los jóvenes decidieran robarse el auto, sin importar que dentro del vehículo se encontraba la niña: "vamos a suponer que la gente se dedica a robar, róbate el auto. Tienes una nena ahí que la vieron, con el cinturón. No les importó... Frenen, bájenla, roben tranquilos, ya está. ¿Qué está pasando con nosotros? Hoy nos rompieron a todos”, expresó el hombre entre lágrimas.

Al ser cuestionado sobre el padre de uno de los adolescentes - quien salió a disculparse por los actos de su hijo y aseveró que no lo ayudará a salir de la cárcel -, Marcos agradeció las disculpas, pero pidió que se hagan responsables por las acciones que cometieron los menores de edad: "la verdad que al papá (del detenido de 17 años) le tomo las disculpas, cada cual es responsable de sus actos. Pero quiero saber por qué no está acá, por qué no viene. No se comunicó conmigo. Si mi hijo un día se equivoca, como padre voy a responder por él. Me gustaría lo mismo".

Así recordaron los padres de Kim a su pequeña hija

El padre de Kim añadió que su hija inocente, enfocada en sus estudios y en sus amigos: "estoy destrozado, tenía la hija perfecta, la hija con la persona que siempre amé. A estos pibes no les importó. Tenemos entendido que después de que se dieron a la fuga estaban como si nada. Ahí te das cuenta de la clase de persona que son. Me gustaría que sufran un poco de lo que yo estoy sufriendo”, detalló.

Finalmente, Marcos exigió a las autoridades que hagan justicia por este atroz asesinato: "quiero que se haga justicia y me gustaría que la familia de esta gente (los detenidos) se presente, que den la cara". Cabe mencionar que la pequeña Kim murió luego de que dos adolescentes robaron el carro en el que ella se encontraba; los jóvenes secuestraron a la menor por varias cuadras, hasta que finalmente ella cayó por la ventana del carro. La autopsia del cuerpo demostró que la niña murió por un shock hipovolémico debido a una serie de traumatismos (golpes). Los restos de la niña presentaban fracturas múltiples y una serie de lesiones por arrastre.