Nueva pista revelaría el paradero de la mujer que desapareció mientras paseaba a su perro en un parque

Autoridades estadounidenses creen estar cerca de descubrir qué fue lo que le pasó a Danit Ehrlich - una mujer de 33 años -, quien fue reportada como desaparecida el pasado viernes 21 de febrero, luego de que salió a pasear con su perro en un parque cercano a la Universidad de Montana. Los seres queridos de la mujer informaron a la policía que no volvieron a tener noticias de ella, lo que encendió sus alertas y salieron a buscarla, pero no tuvieron resultados.

Según el reporte de las autoridades, Ehrlich viajaba desde Colorado hacia el estado de Washington cuando su vehículo fue hallado en Missoula, detalló el medio. Ahora, tras varios días de búsqueda, las autoridades han anunciado que su principal hipótesis se centra en que la mujer probablemente cayó a un río cercano y se ahogó. No obstante, no se descartan otras líneas de investigación; de igual manera, sigue la búsqueda de la joven y su perro, a quien tampoco han encontrado.

A través de un comunicado, el Departamento de Policía de Missoula informó que Ehrlich pudo haberse ahogado en el río Clark Fork: "con profundo pesar compartimos la trágica noticia sobre la búsqueda de Danit Ehrlich", indicó la portavoz Whitney Bennett. Agregó que "nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso. Les expresamos nuestro más sentido pésame mientras atraviesan esta gran pérdida".

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Danit Ehrlich?

La joven desapareció con su perro. Foto: facebook Danit Ehrlich

La funcionaria destacó que seguirán los trabajos para recuperar el cuerpo de Ehrlich: "continuarán (las búsquedas) conforme lo permitan las condiciones". Bennett explicó que el Departamento de Policía de Missoula está comprometido con resolver el caso, para que la familia de la mujer pueda tener un cierre y despidan a su ser querido. Para encontrar el cuerpo de la mujer, la policía ha estado utilizando utilizado drones y equipos terrestres.

Cabe mencionar que las autoridades también han redoblado esfuerzos para intentar localizar al perro, pero aseguran que no han encontrado evidencia que sugiera que el can salió del río. En este sentido, la policía ha recomendado a la población mantenerse alejada del río Clark Fork y no acercarse para tratar de buscar a la mujer y a su mascota, esto debido a que la corriente presenta condiciones peligrosas que podrían poner en peligro la vida de otras personas.

Autoridades piden no acercarse al río

La policía sigue buscando en el río. Foto: @KPAX

"Si bien apreciamos profundamente la atención y la preocupación por el paradero de Bamba (el perro de la mujer), instamos al público a evitar el río y las áreas circundantes debido a las condiciones peligrosas. El hielo, las corrientes rápidas y el terreno impredecible plantean riesgos importantes y queremos asegurarnos de que no se produzcan más lesiones o emergencias", indicaron las autoridades locales en su comunicado.

Finalmente, el el Departamento de Policía de Missoula destacó que su prioridad es preservar la vida y que ninguna otra persona se ponga en peligro por este caso: "nuestra prioridad es preservar la vida y desaconsejamos encarecidamente que nadie se ponga en peligro.Agradecemos a la comunidad por su apoyo y comprensión durante ese momento difícil", puntualizó la dependencia.

