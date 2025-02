Qué dice la carta de renuncia que el Papa Francisco firmó hace 12 años, en caso de tener impedimentos de salud

La salud del Papa Francisco se ha visto comprometida en días recientes, luego de que se dio a conocer que el pontífice se encuentra hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma por un cuadro de insuficiencia renal, neumonía y una infección en ambos pulmones. Las alertas se encendieron cuando la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa se encontraba en estado crítico, pero actualmente su salud parece tener mejorías, de acuerdo con la información del Vaticano.

No obstante, la salud del Papa Francisco ha preocupado a miles de personas en todo el mundo, quienes especulan sobre lo que podría pasar en caso de que el pontífice no mejore de salud. Entre las suposiciones se ha mencionado una posible renuncia por parte del líder de la Iglesia Católica, lo que ha generado mayor incertidumbre entre la comunidad religiosa.

En este contexto de incertidumbre algunos medios de comunicación dieron a conocer la noticia de que el Papa presuntamente habría firmado su renuncia al cargo. No obstante, la información resultó ser imprecisa, puesto que el pontífice no ha firmado su renuncia en días recientes, sino que se trataría de un documento que el líder de la Iglesia Católica confirmó haber firmado en el año 2013, como parte de los protocolos.

¿Qué dice la carta de renuncia que el Papa firmó hace 12 años?

El Papa habría firmado su renuncia en 2013. Foto: AP.

Aunque la información se dio a conocer el presente mes de febrero de 2025, la carta de renuncia del Papa Francisco fue firmada en el año 2023, hace doce años. Agencias de noticias como Reuters han explicado que el pontífice compartió información sobre este documento durante una entrevista con el medio ABC en el año 2022, cuando admitió que había firmado una renuncia en caso de que algún problema de salud complicara y le impidiera seguir ejerciendo sus funciones al frente de la Iglesia Católica.

En aquella entrevista, el Papa Francisco le dijo a ABC que había firmado el documento y se lo había entregado al cardenal Tarcisio Bertone, entonces secretario de Estado: "yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: 'en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado", sentenció el pontífice en el año 2022 al ser cuestionado sobre la carta de renuncia que ya tenía firmada. Además, agregó que ese documento solo utilizaría en caso de que su salud no le permitiera seguir ejerciendo el cargo.

¿Cuál es el estado de salud del Papa Francisco hoy, martes 25 de febrero?

El Vaticano continúa actualizando sobre la salud del Papa. Foto: AP.

De acuerdo con información del Vaticano, el Papa Francisco continúa con su tratamiento y no ha presentado nuevas crisis respiratorias. Al respecto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que “el Papa ha descansado bien, toda la noche”. Cabe mencionar que el día de ayer - lunes 24 de febrero - se informó que se vio mejoría en algunas pruebas de laboratorio realizadas al pontífice; también, se indicó que el seguimiento de la insuficiencia renal leve no era motivo de preocupación.

Hasta ahora, la oxigenoterapia continúa para el Papa, aunque con un flujo y un porcentaje de oxígeno ligeramente reducidos. En un boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede se mencionó que "el Papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que se ha reunido para rezar por su salud en estos días".

