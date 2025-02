Brenda mató y enterró a su pequeño hijo discapacitado; fue sentenciada a cadena perpetua pero aún no irá a la cárcel

El insólito caso de una mujer identificada como Brenda Miño, que fue encontrada culpable por la muerte de su hijo de cinco años, ha causado indignación entre los habitantes de Argentina debido a que la agresora no irá a la cárcel en los próximos cinco años. De acuerdo con medios locales, la mujer fue condenada a cadena perpetúa por el asesinato de su pequeño - quien además tenía discapacidad -, pero los primeros años de su pena los cumplirá desde su casa y posteriormente un centro penitenciario.

La cronología del caso data del mes de febrero de 2023, cuando las autoridades fueron alertadas por el descubrimiento de un cuerpo enterrado en el barrio La Torcaza, en la zona periférica de Paso de los Libres - provincia de Corrientes -, Argentina. De acuerdo con las autoridades, el cadáver habría sido localizado por una jauría de perros, los cuales habían empezado a comerse parte de los restos, los cuales ya estaban en un avanzado estado de descomposición.

Tras el hallazgo, los forenses determinaron que el cuerpo correspondía a un niño de aproximadamente cinco años de edad, quien habría perdido la vida como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Con esta información, las autoridades comenzaron a circular retratos de cómo pudo haber sido el niño en vida, para que sus familiares pudieran reconocerlo; así, se presentó una mujer ante la comisaria local, denunciando que el menor podrías ser su nieto, al cual no veía desde hacía unos meses.

Así fue como descubrieron el asesinato del menor

La policía encontró el cuerpo gracias a una jauría de perros. Foto: pixabay.

La mujer dijo que la última vez que había visto a su nieto habría sido en enero de 2023, cuando su hija Brenda llevó al menor al Hospital San José y retornó sola. La mujer agregó que su hija le había explicado que supuestamente había dejado al niño a cargo de una asistente social, debido a que ella ya no podía darle los cuidados que necesitaba por su discapacidad motriz y todo lo que eso implicaba para ella.

Con la declaración de la mujer, Brenda Miño fue detenida. La sospechosa negó que el cadáver perteneciera a su hijo, pero las pruebas de ADN probaron lo contrario. Los fiscales rápidamente acusaron a la mujer por el homicidio del menor y comenzaron un juicio en su contra. Fue hasta el presente mes de febrero de 2025, a dos años del crimen, que se reveló que Brenda fue encontrada culpable por un juez de Argentina y fue sentenciada a cadena perpetúa.

La mujer no irá a la cárcel hasta que su otra hija cumpla 5 años

La mujer recibió cadena perpetúa. Foto: Freepik.

Medios locales resaltaron que la mujer no brindó declaraciones durante el juicio. Hace unos días, los jueces a cargo del caso acordaron condenar a Brenda a prisión perpetua. No obstante, ha resaltado que la mujer no irá a la cárcel de manera inmediata, puesto que aún tiene una hija menor de edad. En este sentido, las autoridades determinaron que Brenda permanecerá en su casa - con un dispositivo de monitoreo electrónico - hasta que su otra hija cumpla 5 años.

Será hasta entonces que la mujer deberá ser trasladada a una penitenciaría de Corrientes donde cumplirá el esto de su condena. Cabe mencionar que, durante el juicio, el representante del Ministerio Público enfatizó en varias ocasiones que la mujer no cuidaba a su hijo discapacitado como era requerido: "no lo atendía como correspondía, no lo higienizaba con frecuencia, podemos decir que había cierto abandono del chico", esto demostraría los maltratos que vivió el menor previo a ser asesinado por su propia madre.

