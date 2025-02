Rompe el silencio la bailarina que se prendió fuego durante un show en vivo: "yo ya no tenía piel" | IMÁGENES FUERTES

Por primera vez - y tras pasar meses hospitalizada - la bailarina Laura Daniela Villamil rompió el silencio ante medios digitales y reveló los desgarradores detalles que vivió tras un fuerte accidente laboral. Fue el pasado mes de agosto de 2024 cuando se volvió viral el caso de la joven, esto luego de que se difundió un video donde se veía a la mujer ardiendo en fuego mientras manipulaba una antorcha, esto como parte de un show que se presentaba en el restaurante "Andrés Carne de Res", ubicado en Chía, Cundinamarca, Colombia.

En los videos se veía que Laura estaba manipulando una antorcha, cuando el fuego se extendió por su ropa y ella comenzó a quemarse. Tras el suceso, la mujer permaneció en un coma inducido por más de un mes, debido a que presentó quemaduras de tercer grado en más del 50% de su cuerpo. Aunque el accidente ocurrió hace más de seis meses, recientemente la bailarina ofreció su primera entrevista para medios digitales, donde contó su versión de lo sucedido.

Laura Daniela habló con el periodista Rafael Poveda, para el podcast "Más allá del silencio", a quien le contó todos los detalles del accidente que casi le costó la vida, así como su proceso de recuperación. La joven bailarina inició su testimonio compartiendo qué fue lo que sucedió el día del accidente; según su relato, el restaurante se encontraba probando presentaciones para las festividades que tendrían en octubre, por lo que ese día ella tenía que salir al escenario con una antorcha en la mano.

Así fue el día que Laura se quemó en pleno show en vivo

De acuerdo con lo dicho por Laura, ese día ella estaba muy nerviosa por los peligros de trabajar con fuego, no obstante, decidió hacer su trabajo y salió al escenario con un vestuario especial y una antorcha en su mano: "estaba atenta a mi antorcha, para que no se subiera mucho la llama (...) sentí que un hombre me toco aquí (en el hombro) y me dice 'te estas prendiendo' yo me empiezo a mirar y me asusto mucho. Era una llamarada que empezó a prender el traje y la trusa, intenté ir para un lado y pensaba en salir por el pasillo a la calle (...) salgo yo corriendo y empiezo a mirar para pedir ayuda, pero el humo me empieza a no dejar respirar", dijo la bailarina.

Laura también destacó que las personas que presenciaron el accidente no hicieron nada y que el personal del restaurante tardó mucho tiempo en reaccionar. En este sentido, la joven aseveró que ella únicamente se tiró al suelo para tratar de rodar y así apagar las llamas, pero no parecía funcionar. La bailarina dijo que fue hasta que un compañero la ayudó con un extintor que se pudieron sofocar el fuego que la estaba consumiendo; agregó que jamás llegó la ambulancia y que ella tuvo que ser llevada a un hospital por sus compañeros.

Laura sigue en su camino a la recuperación pese a que los médicos no le daban esperanzas de vida

Sobre las heridas que sufrió Laura, su madre - una mujer llamada Migdonia Leguizamón - detalló que los médicos no le daban muchas probabilidades de vida, puesto que la joven ya no tenía piel y presentaba diversas quemaduras de tercer grado. La madre de la bailarina destacó que su hija estuvo en coma inducido por más de un mes y que durante ese lapso de tiempo contrajo al menos tres bacterias peligrosas, esto debido a que no tenía dermis, así como fiebres muy elevadas: "tuvo muchas veces fiebre por bacterias porque, nosotros como humanos tenemos algo que nos protege de las bacterias que es la piel, mi hija ya no lo tenía", comentó la madre de la bailarina.

Finalmente, Laura contó que salió del hospital a principios de este mes de febrero, pero enfatizó que su proceso de recuperación aún no termina, puesto que aún recibe tratamientos médicos y acude a rehabilitación para recuperar su movilidad: "todavía tengo ciertas partes con heridas, realmente mi cuerpo está todo injertado (...) los médicos dicen que necesito mucha terapia en cuanto a la piel", dijo la bailarina sobre su pronóstico. "Yo estoy viva y eso es lo que agradezco", sentenció la mujer en la entrevista que ofreció desde su casa.

