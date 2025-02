“Estoy muerta en vida”, la emotiva carta de la joven de 20 años que solicitó la eutanasia tras quedar cuadripléjica por un botellazo en la cabeza

Una joven de tan solo 20 años de edad llamada Erika Yanira Morales solicitó a las autoridades colombianas que le concedan la eutanasia a través de una emotiva carta, la cual, se hizo viral en redes sociales, por lo que su caso ya le está dando la vuelta al mundo, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Erika Yanira Morales solicitó la eutanasia debido a que desde hace más de tres años quedó cuadripléjica tras ser víctima de una agresión cuando salía de un bar, en la cual, recibió al menos dos botellazos en la cabeza y tras estos hechos se ha mantenido postrada en una cama recibiendo cuidados médicos especializados para poder seguir viviendo.

Erika Morales tenía 17 años de edad cuando quedó cuadripléjica. Foto: FB: Erika Morales

Cabe mencionar que, pese a que Erika Morales está imposibilitada para hablar, ha logrado comunicarse con su familia a través de un abecedario, un cuaderno y una pluma y gracias a este recurso la joven de 20 años ha logrado manifestar sus deseos de tener una muerte digna pues su condición física se deteriora con el paso de los días.

Noticias Relacionadas Revocan visa de maestra mexicana y la deportan en EU; asegura que fue por dar a luz a bebé

Es importante señalar que Erika Morales cuenta con asistencia mecánica para poder respirar, además, se sabe que tiene llagas por presión en distintas partes de su cuerpo, las cuales, se han originado por estar en cama los últimos tres años, además, ha perdido mucho peso, lo cual, la ha vuelto mucho más vulnerable ante otras afecciones, por lo que la joven ha expresado su decisión de morir con la mayor dignidad posible.

Así luce actualmente Erika Morales. Foto: Noticias Caracol

Es importante mencionar que, las leyes colombianas estipulan que la solicitud de la eutanasia solo puede ser realizada por la persona interesada y debido a su condición, Erika Morales está imposibilitada para poder hacerlo y es debido a ello que, con la ayuda de su hermana, Tatiana Morales, redactó una emotiva carta en la que pide le concedan tener una muerte digna.

Esta es la emotiva carta con la que Erika solicitó la eutanasia

Fue a través de Facebook donde Tatiana Morales se encargó de difundir un video en el que aparece leyendo la carta que redactó su hermana Erika para solicitar la eutanasia y dicha publicación se hizo viral debido a la intensa carga emocional del texto, el cual, se muestra de forma íntegra a continuación:

“Escuchen mis palabras y espero me entiendan. La verdad es muy difícil para mí y para mi familia ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto porque para mí no es vida, es solo una vida artificial, la verdad estoy cansada de depender de todos y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo, aparentemente me ven bien pero no es así, yo realmente no me siento bien, además, no sean egoístas, yo realmente me siento cansada en serio, no doy más.

La psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomó, porque la verdad, para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo, cuando me aspiran siento que me torturan, entonces, señores de Emssanar, con todo el respeto que se merecen, tengan un poquito de corazón, compasión y piedad, si literalmente estoy muerta en vida, entonces no pierdan el tiempo conmigo, en fin, quiero que respeten mi decisión, quiero que me hagan el favor, no teniendo nada más que decir, espero pronto me den una respuesta a mi favor, muchas gracias, espero que comprendan por la decisión, lo más triste para mí es que ya llevo tres años de estar postrada y que fue provocado todo este daño a causa de dos impactos con una botella en mi cabeza”.

Cabe mencionar que, Erika Morales no ha tenido respuesta de las autoridades de salud colombianas, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se pronuncien al respecto.

Sigue leyendo:

Colapsa techo de plaza comercial en Perú, hay 4 muertos y 78 heridos, así fue el momento exacto | VIDEOS

Padre de familia apuñala al compañero de la escuela de su hija | IMÁGENES IMPACTANTES