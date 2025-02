Casa Blanca reforzará seguridad en la frontera: "vamos a abrir las puertas del infierno contra los cárteles"

"Basta ya. Vamos a abrir las puertas del infierno contra los cárteles", fueron las palabras que lanzó este viernes 21 de febrero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, sobre el tema de la lucha contra el tráfico de drogas en la frontera de México y Estados Unidos.

El funcionario estadounidense aseguró que los grupos criminales están "sobre aviso" ante las acciones que encabezará la administración del presidente Donald Trump quien desde el pasado 20 de enero les declaró la guerra y los acusó de fabricar fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína que causa decenas de miles de muertos por sobredosis al año.

"Estamos garantizando la seguridad de nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso", afirmó Waltz durante una convención cerca de Washington

"Han visto imágenes del ejército mexicano haciendo patrullas conjuntas con nuestra policía de aduanas y fronteras y con nuestro ejército para garantizar la seguridad en la frontera de Estados Unidos, porque sin una frontera, no tienes un país y no tienes soberanía", añadió el funcionario.

El presidente Trump declaró a los cárteles mexicanos como terroristas

Foto: Especial

Misiones de drones norteamericanos en México son legales: Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de Waltz responden a la narrativa que ha tratado de imponer la administración Trump tras catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Este miércoles anunció la designación de las siguientes organizaciones dedicadas al narcotráfico en México.

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste

La Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

La clasificación de los grupos mexicanos como terroristas se hizo en el marco de misiones que ha encabezado la CIA con drones en territorio nacional, según lo reportado por el periódico The New York Times. Sin embargo, fue la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que dichas acciones "son legales" y no violan la soberanía del país ya que son trabajos en conjunto.

"Pueden ponerle el nombre que quieran (a los cárteles), pero con México es coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión", afirmó el jueves la mandataria mexicana en rueda de prensa

¿Usarán a las fuerzas armadas estadounidenses contra cárteles? Esto contesto Marco Rubio

A la pregunta de si permitía usar la fuerza militar contra los cárteles, Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense contestó que "depende de dónde se encuentren".

"En el caso de México, la preferencia siempre es trabajar en conjunto con nuestros socios" mexicanos y proporcionarles "mucha información sobre quiénes son y dónde se encuentran", afirmó el funcionario.

Pero "si al final estas personas representan una amenaza inminente para Estados Unidos o cruzan nuestras fronteras (...) entonces nos da herramientas para perseguirlos" usando "cualquier agencia que tengamos disponible", explicó.

No menciona el Pentágono sino que cita a la policía federal estadounidense, el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La mandataria mexicana dijo que las misiones de Estados Unidos en territorio nacional "son legales"

Foto: Especial

