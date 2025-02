Erika tiene 20 años, solicitó la eutanasia tras quedar cuadripléjica por un botellazo en la cabeza: “Para mí no es vida"

Erika Yanira Morales es el nombre de una joven colombiana de tan solo 20 años de edad que hace poco más de tres años recibió dos botellazos en la cabeza durante un ataque ocurrido en un bar y a partir de ese momento su vida cambió radicalmente pues las lesiones que sufrió la dejaron cuadripléjica, por lo que recientemente la joven solicitó a las autoridades de salud de su país que le concedan la eutanasia a través de una emotiva carta, la cual, hizo que su caso se hiciera sumamente mediático.

La joven Erika es originaria de Pasto, Nariño y de acuerdo con las declaraciones de su madre, Alba Morales, fue en junio de 2021 cuando su hija fue atacada por dos personas cuando salía de un bar, precisó que durante el ataque la joven que en ese entonces tenía 17 años recibió dos botellazos en la cabeza que la dejaron en coma por un año y siete meses, cuando finalmente despertó Erika descubrió que había quedado cuadripléjica que no podía a hablar y que necesitaba asistencia mecánica para poder respirar.

Erika Morales tenía 17 años cuando recibió los dos botellazos que la dejaron postrada en una cama. Foto: FB: Erika Morales

La hermana de Erika, Tatiana Morales, señala que su hermana no obtuvo ninguna esperanza de mejoría de parte de los médicos, por lo que han pasado los últimos años tratando de mantenerla en las mejores condiciones posibles, lo cual, ha significado un reto en distintos ámbitos, no obstante, todos sus esfuerzos han sido en vano pues la condición de la joven de ahora 20 años se ha deteriorado rápidamente pues ha perdido peso, le han salido yagas y experimenta un intenso dolor de forma constante.

Noticias Relacionadas Cae el “200”, presunto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán

Cabe mencionar que, pese a que Erika Morales no puede hablar su familia ha encontrado la manera de comunicarse con ella a través de un abecedario, un cuaderno y una pluma y es gracias a este recurso que la joven de 20 años pudo expresar su deseo de morir dignamente a través de la eutanasia, sin embargo, su petición fue denegada en una ocasión pues la solicitud fue hecha por su madre y no por ella, tal como lo solicitan las autoridades colombianas, sin embargo, es aquí donde se abrió el debate pues su condición le impide llevar a cabo esta acción.

Así luce actualmente Erika Morales. Foto: Noticias Caracol

Erika manda emotiva carta para pedir la eutanasia

Tras el rechazo de las autoridades a la petición de eutanasia, Erika Morales preparó una carta con la ayuda de su hermana, quien fue la encargada de difundirla en redes sociales y en dicha misiva la joven les pide a las autoridades de salud colombianas que le tengan compasión y piedad pues su condición la tiene en un constante sufrimiento, por lo que lo único que quiere es tener una muerte digna.

“Escuchen mis palabras y espero me entiendan. La verdad es muy difícil para mí y para mi familia ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto porque para mí no es vida. La verdad estoy cansada de depender de todos y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo, aparentemente me ven bien pero no es así, yo realmente no me siento bien, además, no sean egoístas, yo realmente me siento cansada en serio, no doy más.

La psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé, porque la verdad para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo, si cuando me aspiran siento que me torturan entonces señores Emssanar, con todo el respeto que ustedes se merecen, tengan un poquito de corazón, compasión y piedad, si literalmente estoy muerta en vida, entonces no quiero que pierdan el tiempo conmigo, en fin, quiero que respeten mi decisión, quiero que me hagan el favor, no teniendo nada más que decir, espero me den una pronta respuesta a mi favor” fue el texto que difundió Tatiana Morales en nombre de su hermana Erika, quien hasta el momento todavía no ha recibido respuesta de las autoridades, sin embargo, su caso ya le está dando la vuelta al mundo y ha originado todo tipo de reacciones.

Sigue leyendo:

Discute con un hombre y le lanza una bomba molotov en la cabeza | VIDEO

¿Quién era Jocelynn Rojo? La niña que se quitó la vida por temor a que deportaran a su mamá de EU