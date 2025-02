Niños de 14 y 15 años desaparecen en Los Ángeles, uno de ellos es autista: familiares temen por su salud

Momentos de agustia y desesperación se encuentran viviendo una familia de Los Ángeles tras la desaparición de dos adolescentes, de 14 y 15 años, identificados como Jessica Marciel y Dominique López, éste último es una infancia autista, por lo que se teme por su salud y seguridad.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) emitió a través de redes sociales un boletín de búsqueda donde especifica que Dominique López fue visto por última vez el 12 de febrero en la cuadra 9200 de Budlong Avenue en la zona no incorporada de Los Ángeles.

En entrevista con Univisión, la madre de Dominique, Cynthia Ruiz López, se dijo preocupada debido a que el menor tiene un grado avanzado de autismo, así como de Borderline. “Él no sale solo, no sé dónde está, dónde está durmiendo, si ha comido, es lo que me preocupa, porque no sabe estar solo”, expresó la mujer.

Lo que se sabe sobre la segunda niña desaparecida en Los Ángeles

De acuerdo con el documento difundido en plataformas digitales, el joven Dominique mide 1.72 metros, pesa 48 kilos, tiene ojos marrones y cabello negro. Vestía una sudadera negra con capucha y unos vaqueros oscuros la última vez que fue visto.

Respecto a la joven de 15 años de edad los medios norteamericanos únicamente han reportado que se trata de una niña hispana que presuntamente estuvo dialogando con Dominique días antes de desaparecer. Los familiares de Dominique han revelado que no buscan criminalizar a nadie, solamente desean saber el paradero del joven autista.

Se pide a las personas que tengan alguna información de los adolescentes desaparecidos comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al (323) 890-5500.

Foto: Especial

