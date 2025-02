Zair Guette: revelan VIDEO del cantante asesinado con mensaje premonitorio; "Yo no me quiero morir"

La industria de la música se encuentra de luto una vez que el pasado viernes 14 de febrero se diera a conocer la muerte del cantante de regional mexicano Zair Guette en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca en Colombia, luego de que su cuerpo fuera hallado con signos de tortura y un disparo en la frente en una zona rural, hasta donde el artista habría llegado para cumplir un compromiso profesional.

En el mismo lugar también fue encontrado su mánager, Teddy Vergara, quien todavía con vida fue trasladado hasta un hospital para recibir atención médica de emergencia, sin embargo, este sábado 15 de febrero se dio a conocer su fallecimiento debido a las heridas que presentaba.

Así lo dieron a conocer las autoridades de Colombia, las cuales han emprendido una investigación para dar con los responsables del doble crimen que ha conmocionado a la sociedad, así como a toda la industria musical latinoamericana.

Tras el hallazgo de las víctimas, este fin de semana comenzaron a trascender más detalles del caso e incluso las imágenes de cómo fueron encontrados los cuerpos, mismos que presentaban visibles signos de tortura.

Zair Guette vestía una sudadera beige y fue identificado por sus tatuajes; el artista presentaba diversos golpes y una toalla verde encima de su rostro, mientras que Teddy Vergara fue encontrado a unos metros de distancia con una cinta de plástico ajustada sl cuello.

Revelan video de Zair Guette con mensaje premonitorio: "Yo no me quiero morir"

El cantante Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como Engell Melody. FOTO: IG / @

engellmelodyoficial

En medio de la conmoción generada en todo el mundo artístico y al interior de la sociedad colombiana, que vive con cada vez mayor frecuencia hechos de violencia en su territorio, han sido ya diversos personajes cercanos a Zair Guette que han compartido mensajes de condolencias en sus redes sociales, así como dedicado palabras de afecto y cariño dirigidos al joven de 24 años que se dio a conocer por su potente voz y sus destacadas interpretaciones.

Uno de ellos ha sido el cantante Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como Engell Melody, quien fe un amigo muy próximo Guette y que hace unas horas publicó en su cuenta de Facebook una grabación del artista de regional mexicano en su memoria y que ha sorprendido a millones por sus reveladoras palabras.

En el clip se observa a Guette hablar acerca de la muerte y de lo que pensaba sobre la misma, por lo que muchos usuarios que han reaccionado a la publicación han considerado que quizá el cantante presentía algún peligro, o que probablemente habría sido amenazado, motivo por el cual ahora consideran este material como premonitorio.

“Ponte a analizar algo: yo no me quiero morir de nada. Una persona que viva más de ciento y pico de años, eso ya se vuelve un angelito para mí. Yo no me quiero morir. Te repito, yo me podría morir tranquilo si supiera para dónde voy, si es para el cielo o el infierno, pero eso yo no lo sé. Y si me van a cremar, mejor péguenme un tiro primero para asegurarse de que no estoy vivo”, se escucha decir en el clip al artista, famoso por haber participado en "Yo me llamo" y "Factor X".

ud83dude2dud83dude2dud83dude2dud83dude2dud83dude2dud83dude2d yo no me quiero morir Zair Guette Posted by Engell Melody Rengifo on Friday, February 14, 2025

¿Guette sospechaba que corría peligro?

El video, publicado la tarde del pasado viernes 14 de febrero, se ha vuelto viral y supera ya las 20 mil visualizaciones, y ha impactado a los usuarios debido a la manera en la que ven a Zair Guette hablar sobre la muerte, considerando además que fue asesinado de un disparo en la frente, esto de acuerdo al informe que dio a conocer el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La escena, compartida por el cantante originario de Barranquilla, Colombia, habría sido grabada durante lo que parece un festejo realizado hace ya algunos años, en donde sorprende la manera en la que Guette habla en tono de broma acerca de su propia muerte, la cual consternaría a la industria musical de su país.

Sigue leyendo:

Christian Nodal presume nuevo look tras celebrar San Valentín con Ángela Aguilar

¿Cuántos MILLONES tiene The Weeknd a sus 35 años? El afamado cantante supera los 200 millones