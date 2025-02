En segundos se roba un extintor del transporte público y queda grabado en VIDEO

Un video difundido en redes sociales exhibe el momento exacto en que un delincuente roba un extintor en plena luz del día y ante la mirada de los pasajeros, cuando se desplazaba a bordo de una unidad del transporte público.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que fue grabado el material, se presume que fue durante este fin de semana cuando fue captado, a bordo de una unidad del TransMilenio, uno de los servicios de transporte público más usados en Bogotá, Colombia.

El video, grabado por las cámaras de seguridad del autobús, revela el modus operandi del ladrón. Primero, finge mirar por la ventana para distraer a los pasajeros mientras suelta la estructura metálica que sostiene el extintor. Luego, lo guarda en una mochila y se baja del camión articulado con total impunidad.

Este incidente causó indignación entre los usuarios de TransMilenio, quienes denuncian la falta de seguridad en el sistema. A pesar de la presencia de cámaras de seguridad, los robos de este tipo se han vuelto frecuentes, lo que pone en duda la efectividad de las medidas de vigilancia.

Hasta el momento, TransMilenio no se ha pronunciado sobre este último incidente ni ha anunciado nuevas medidas para prevenir futuros robos. La Policía Metropolitana de Bogotá tampoco ha tomado acciones concretas para frenar esta ola de hurtos.

Apenas el jueves pasado, un joven fue detenido luego de ser captado robándose un extintor en el TransMilenio, un hecho que provocó indignación luego de que el ladrón intentara justificarse diciendo que prefería robar extintores que teléfonos celulares.

“Puedo ser ratoncito y todo pero me toca a las malas. (...) Lo intenté a las buenas, no me juzguen. Uno con hambre hace lo que sea. Prefiero robarme los extintores que robar celulares”, dijo el hombre, quien sacó una serie de herramientas para extraer el artículo del autobús de TransMilenio.