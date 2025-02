Contraataque por Golfo de América, cambian Mall of America por Mall of Mexico

El nacionalismo de Donald Trump propuesto por en el decreto para cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América escaló a las redes sociales, donde usuarios respondieron al cambio que hizo uno de ellos al modificar Mall of America por Mall of Mexico.

Tras el cambio del Golfo de México realizado por Google Maps a sus usuarios de Estados Unidos y el resto del mundo, un usuario en la red social X mostró la modificación ahora de uno de los centros comerciales icónicos ubicado en Minnesota, Estados Unidos.

Ante ello, varios usuarios de Internet estadounidenses cuando se dieron cuenta de la notificación, comenzaron a reaccionar por la modificación que atentó el hombre de Mall Of América para ser identificado ahora como Mall of Mexico, aunque respetando el nombre en inglés de la nación con dominio en español.

Noticias Relacionadas Bachillerato para Todos 2025: el plantel de la UAMEX en donde podrás ingresar sin hacer examen

El tema del cambio de nombre de algunas zonas de Estados Unidos ordenado por el magnate neoyorquino en su regreso a La Casa Blanca, es tema de debate no sólo con México, sino a nivel mundial por modificar acuerdos internacionales como el que otorga la facultad de llamar Golfo de México al océano que incluye a EU, México y el caribe.

Mall of America fue cambiado por Mall of Mexico. Foto: X @awaitingtrial

¿Mall of America o Mall of Mexico?

Sin embargo, aunque el Mall of America no es propiamente una zona, sino el nombre de un sitio en específico, el cambio de su nombre causó revuelo entre las personas de Estados Unidos al ser un lugar icónico por ser el centro comercial más grande de todo aquel país.

Los usuarios en redes a a favor del cambio de nombre de Mall of America por Mall of Mexico advirtieron que se trata del inicio de una serie de cambios a los nombres en alusión a Estados Unidos que la gente de aquel país verán; no obstante su reacción negativa fue:

"Esos bastard*s nos pegaron en la noche".

"Esto es gracioso".

"Gracias a Dios no vivo en Minnesota".

Sigue leyendo:

En qué aplicaciones se muestra Golfo de México y en cuáles ponen Golfo de América

Niño desfigura el rostro de su madre con un petardo | VIDEO