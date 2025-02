Se aventó de un acantilado en Hawaii y murió; quedó grabado en VIDEO

Un joven argentino de 28 años, de nombre Santiago Bourdieu, falleció este sábado en Hawái tras saltar desde el acantilado conocido como Spitting Cave. El turista, profesor de educación física oriundo de la provincia argentina de San Isidro, se encontraba de vacaciones en la isla de Oahu cuando ocurrió el trágico accidente.

El momento del salto fue capturado en video por otro turista y difundido en redes sociales. En las imágenes se puede observar a Bourdieu saltando desde lo alto del acantilado y la posterior búsqueda desesperada de sus amigos al notar que no regresaba a la superficie.

"Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver", describió el testigo que viralizó el video.

Los amigos de Bourdieu, quien fue jugador de rugby profesional, observaron que joven no regresaba a la superficie tras tirarse al agua, por lo que comenzaron su búsqueda. Minutos después, personal de rescate del departamento de seguridad oceánica de Honolulu, a bordo de motos de agua, lo localizaron y trasladaron a un hospital, donde fue declarado muerto.

Se trata de un acantilado de alto riesgo

El joven fue localizado minutos después, pero murió en un hospital. Foto: Especial

Este acantilado, de entre 15 y 18 metros de altura, es conocido por su belleza escénica pero también por su peligrosidad. Las fuertes olas, las corrientes impredecibles y la "espuma" con flotabilidad negativa que se genera en la base lo convierten en un lugar de alto riesgo, incluso para nadadores experimentados.

"Es uno de los acantilados más altos de este lado de la isla. Te da mucha más adrenalina que cualquiera de los otros, pero la belleza de Spitting Cave puede resultar letal", advirtió Jared Nunez, un saltador profesional, en declaraciones a medios argentinos.

Amigos de Bourdieu intentaron rescatarlo sin éxito. Minutos después, personal de rescate del Departamento de Seguridad Oceánica de Honolulu llegó al lugar y logró localizar al joven. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, Bourdieu falleció en el hospital.

El joven trabajaba como maestro de educación física. Foto: Especial

Las autoridades hawaianas han advertido en reiteradas ocasiones sobre los peligros de saltar desde Spitting Cave. Desde 2020, se han registrado 52 incidentes en la zona, incluyendo ahogamientos, casi ahogamientos y lesiones.

"Es muy peligroso que vengan turistas acá a intentarlo. Hay días en los que venimos con un grupo grande a saltar, observamos el agua y cancelamos porque es demasiado peligroso", declaró Parker Sullivan, clavadista extremo, al medio KHON-TV.

