Papa Francisco: Un niño que no sonríe  y no sueña no podrá conocer ni dejar florecer sus talentos

El Papa Francisco durante la Audiencia General celebrada en el Aula Paulo VI, dedicó su catequesis a los niños y subrayó la explotación infantil que existe

“Hoy sabemos proyectarnos hacia Marte o hacia los mundos virtuales, pero fatigamos a ver en los ojos de un niño que ha sido dejado al margen y que es explotado y abusado. El siglo que crea inteligencia artificial y proyecta existencias multiplanetarias no tiene en cuenta aun la llaga de la infancia humillada, explotada, herida mortalmente. Pensemos sobre esto”.

Francisco comparó el momento de Hérodes cuando ordena la muerte de los niños con la actualidad.

“Un drama oscuro que se repite de otras formas en la historia. Y aquí, para Jesús y sus padres, la pesadilla de convertirse en refugiados en un país extranjero, como les sucede a muchas personas y tantos niños hoy”.

El Santo Padre añade que en la actualidad hay muchos niños que son obligados a trabajar y ser explotados “por una economía que no respeta la vida, una economía que, al hacerlo, quema nuestro mayor depósito de esperanza y amor”

El Sucesor de Pedro pidió que a los niños no se les “despoje” de su infancia, de sus sueños”

“Pero un niño que no sonríe y no sueña no podrá conocer ni dejar florecer sus talentos”.