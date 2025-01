Mujer llora la muerte de su sobrino, fue asesinado por un comerciante al que intentó asaltar | VIDEO

En redes sociales se hizo viral un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que una mujer llora desconsoladamente la muerte de su sobrino, un joven de tan solo 17 años de edad que fue asesinado por un comerciante al que intentó asaltar en complicidad con otro sujeto y lo que más llamó la atención es que la familiar del delincuente amenazó de muerte a policías y reporteros, por lo que, como era de esperarse, se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

El video en cuestión pertenece a un reporte de la televisora argentina TN y se hizo viral gracias al perfil de X llamado “ladrones domados”, donde el clip fue difundido recientemente, no obstante, es necesario precisar que estos hechos ocurrieron en abril de 2024 y fueron retomados.

La tía del asaltante asesinado amenazó de muerte a los policías. Foto: TN

Así lloró una mujer la muerte de su sobrino, un asaltante que murió a manos de su víctima

De acuerdo con los reportes de TN, el 19 de abril de 2024 un joven de tan solo 17 años de edad, cuya identidad no fue revelada, decidió cometer un atraco a mano armada en un establecimiento comercial de La Plata en compañía de un cómplice, sin embargo, no contaban que su víctima les haría frente de la misma manera y fue así como el joven asaltante fue baleado y perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su compañero logró huir.

Luego del trágico desenlace del referido atraco, familiares del asaltante de 17 años de edad llegaron a la zona de los hechos y fue aquí donde se captó a la tía del menor llorando desconsoladamente por lo ocurrido, además, se encargó de amenazar de muerte a policías y periodistas.

“¡Qué yo no me entere fue han sido estos putos! ¡Hijos de puta! ¡Mataron a mi sobrino, pues los mato! ¡No, no, no! Me lo quitaron, ¿por qué lo mataron? ¡Que no los agarre que los mato! No va a quedar ni uno”, fueron algunas de las palabras que se escuchó decir a la mujer entre lágrimas y mientras intentaba agredir a algunos uniformados.

Cabe señalar que, TN reportó que el hombre que le disparó al asaltante fue detenido y uno de sus familiares declaró para el referido medio que contaba con el debido permiso para portar y usar armas, además, señaló que se argumentaría legítima defensa, sin embargo, se desconoce cuál fue el desenlace de este caso.

Como era de esperarse, la reacción de la tía del asaltante asesinado generó todo tipo de reacciones en plataformas digitales donde cientos de internautas condenaron sus amenazas de muerte a los policías y periodistas, además, algunos otros usuarios mencionaron que el actuar de la mujer dejó en evidencia el tipo de valores con los que creció el joven asaltante que fue asesinado.

