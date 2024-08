Dos pitbulls matan a bebé de 3 meses mientras sus padres fumaban marihuana

Un hombre y una mujer de 19 años de edad fueron acusados de homicidio involuntario el jueves en el oeste de Nueva York tras dejar a su bebé de tres meses solo en un desván con dos perros de la raza pitbull, que lo atacaron hasta matarlo, informaron las autoridades.

Sulamain Hawkins y Anastasia Weaver, ambos de 19 años, estaban en una casa en Rochester el 3 de agosto cuando dejaron a su bebé dormido en el desván con dos perros y bajaron las escaleras para fumar marihuana, dijo la policía de Rochester en un comunicado de prensa.

Cuando volvieron al desván, encontraron que el bebé, Sulamain Hawkins Jr., había sido atacado por uno o ambos perros de la raza pitbull, dijo la policía. El menor fue trasladado al hospital, donde murió. Supuestamente la pareja estuvo ausente durante una hora.

Fueron arrestados y se declararon inocentes

Los dos jóvenes padres ya se encuentran detenidos. Foto: Especial

Tras una investigación de la policía, de los servicios de protección de la infancia y de la fiscalía de distrito del condado de Monroe, Hawkins y Weaver fueron arrestados el miércoles. Fueron acusados el jueves de homicidio involuntario. Sulamain Hawkins y Anastasia Weaver se declararon inocentes de los cargos de homicidio y deberán comparecer de nuevo ante el tribunal el 27 de agosto.

“Creemos que las acusaciones aquí respaldan la imprudencia de que una persona razonable en la situación de estos acusados no hubiera actuado de la forma en que lo hicieron (...) Sabían que existía un riesgo y conscientemente lo ignoraron”, dijo la fiscal adjunta Sara VanStrydonck en el tribunal.

Hawkins y Weaver no fueron arrestados hasta el miércoles, y la madre pasó su última semana de libertad compartiendo una "inquietante mezcla de publicaciones en las redes sociales sobre duelo y promiscuidad sexual", aseguró el diario The New York Post.

Los fiscales dijeron que el suceso ocurrió en la casa alquilada de un conocido y que se sabía que los perros estaban guardados en el ático. También era allí donde se había estado quedando la joven familia. Los inquilinos fueron desalojados y los perros fueron sacrificados.