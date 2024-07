Los "bad hombres" que apoyan a Donald Trump: así son los latinos que desean regresar al republicano a la Casa Blanca

Cuando el pasado sábado 13 de julio Donald Trump se convirtió en el objetivo de un atacante armado, el candidato presidencial republicano hablaba sobre ingresos de inmigrantes a través de la frontera sur.

“Esta es una gráfica de hace unos meses, y si quieren ver algo realmente triste, miren lo que pasa…” eran las palabras del republicano cuando súbitamente tuvo que interrumpirse al sentir el impacto de una bala en su oreja.

Aunque hasta el momento se desconocen los motivos que habrían llevado a Thomas Matthew Crooks a atacar a Donald Trump, pues incluso se desconoce su filiación política, es un hecho que la retórica radical de Trump en temas justamente como la inmigración le ha hecho ganar antipatías.

Se enorgullecen de apoyarlo

Pero no para todos, y es que aunque en el pasado ha calificado a los inmigrantes, principalmente latinoamericanos, como violadores, criminales, narcotraficantes o simplemente “bad hombres”, además de que los ha acusado de robar empleos y sus estridentes políticas cuando fue presidente, entre 2016 y 2020, como la de resguardar en jaulas a niños nacidos al sur de la frontera mientras separaba familias, un grupo numeroso de latinos se enorgullece de apoyarlo.

En redes sociales como Facebook han formado comunidades donde expresan su apoyo al republicano, destacan por apellidos hispanos como Rivas, Cruz, Reyes, entre otros, y publican mensajes de apoyo al magnate, además de memes en español en contra de Joe Biden e incluso noticias falsas que se han multiplicado desde el atentado sufrido por Donald Trump.

Su apoyo se siente en las encuestas

El apoyo de los Latinos for Trump se deja ver en los rallys de campaña, pero principalmente en las encuestas es donde se exhibe el papel fundamental que podrán jugar en las elecciones de este año en Estados Unidos.

Históricamente los latinos han votado por los demócratas, pero para 2024 esta población ha dado un viraje relevante hacia Donald Trump. Aunque Joe Biden mantiene aún ventaja en ese sector, con un buen número de indecisos en juego, el cierre del margen apunta a un voto clave que podrá tener el republicano.

De acuerdo con el Pew Research Center, mientras en 2016 Hillary Clinton lideraba sobre Trump entre los latinos por 38 puntos, y en 2020 la ventaja de Biden en ese sector era de 33, actualmente es únicamente de ocho puntos porcentuales.

Por su parte la cadena Telemundo, dirigido al público hispano, muestra que la aprobación de Donald Trump creció de enero de 2022 a enero de 2024 en ocho puntos porcentuales, la de Biden descendió de forma incluso más pronunciada en el mismo lapso.

La opinión de este grupo es relevante pues se han convertido en uno de los grupos mayoritarios en la población estadounidense, con 63.7 millones de hispanos en Estados Unidos según cifras de 2022, alcanzan 19 por ciento de la población del país y ya rebasan con creces al 13.7 por ciento de los afroamericanos, el siguiente grupo minoritario más extendido en el país.

"No voy a votar por Trump, voy a votar por el sueño americano"

Las opiniones de los usuarios de Latinos for Trump demuestran que el discurso del republicano es efectivo, pues apela a enemigos abstractos como “el comunismo”, la “anarquía” y lleva a los latinos a explicar desde estas posturas su decisión de apoyar a un candidato que abiertamente los rechaza.

“Yo no voy a votar solamente por Trump (...) voy a votar por el sueño americano; por el bien y no por el mal; contra nuestros enemigos; en contra del comunismo; voy a votar por mi nación adoptiva, voy a votar por América”, asevera una publicación, de un perfil cuyo titular tiene como imagen principal una bandera cubana.

“Para responder a todos aquellos de ustedes que dirían No puedo creer que votarían por Trump." Bueno, gente escuchen! No voy a votar por él (...) Voto por la policía, y la ley y el orden. Voto por los militares, y por los veteranos que lucharon y murieron por este pais. Voto por la bandera que siempre falta en el fondo demócrata. Voto por el derecho a pronunciar mi opinión y no ser censurado”, asegura otra usuaria en un discurso similar.

Vía mensaje privado, algunos más justifican su apoyo al magnate.

“Apoyo a Trump porque le declara la guerra al comunismo y a todas las formas en que éste se disfraza en estos tiempos (ideología de género, aborto, calentamiento global, BLM, etc)”, responde uno de los usuarios de los grupos de apoyo a Trump.

“Las acusaciones contra Trump, especialmente las de racismo contra los latinos, están diseñadas por la izquierda organizada y enfocadas en dañar su reputación. Dichas acusaciones vienen mayormente de parte de los medios tradicionales de prensa, los cuales no tienen ninguna legitimidad en mi opinión y ya dejé de “informarme” a través de éstos, pues considero que están completamente parcializados hacia la izquierda y ocultan buena parte de la información relevante”, añade.

Para entender estas visiones se deben contextualizar, pues como han advertido expertos, resulta un error aglutinar a lo “latino” como una identidad homogénea, no sólo por la diversidad de nacionalidades sino también por su clase social.

La diversificación de lo latino

Investigadores como Estefanía Cruz Lera, docente en la maestría en Estudios México-EEUU del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, remarca que el grupo de los migrantes que se inclina por posiciones conservadores son aquellos que migran en el privilegio, por lo que no sufren en la regularización de su estatus, y sus visiones difieren de aquellos que se ven atrapados en la maquinaria económica que requiere trabajadores migrantes.

Asimismo, remarca la especialista, este grupo de latinos termina asumiéndose como “estadounidenses”, por lo que se vuelven inmunes a la retórica de Donald Trump, al sentir que no apela a ellos.

En poco menos de tres meses los estadounidenses volverán a salir a las urnas y en medio de la incertidumbre por quién encabezará finalmente la candidatura demócrata, Donald Trump sigue consolidándose, mientras su partido ya promete la mayor deportación de la historia si recuperan la presidencia. Los latinos tienen suficiente poder para detener esto, la pregunta es si es lo que desean.