Atentado contra Donald Trump: muere tirador y un seguidor del candidato, Servicio Secreto confirma dos heridos

Medios locales reportan dos muertos durante el presunto atentado al expresidente Donald Trump en un mitin en Butler, Pensilvania. Después de recibir un disparo en el rostro, el candidato republicano fue evacuado del lugar por elementos de seguridad.

"Un tirador en el mitin de Donald Trump en Pensilvania ha sido neutralizado", declararon autoridades en las inmediaciones, de igual forma, también se reporta como fallecido un asistente al evento.

Un detective afirmó que el tirador estaba en un edificio adyacente

Múltiples oficiales de policía en la zona señalan que el tirador fue abatido en la zona, si bien los detalles no han sido confirmados por las autoridades, asistentes y autoridades han declarado que se trataba de un "francotirador".



El fiscal del distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, dijo que un detective confirmó que el tirador estaba en un edificio adyacente a la propiedad, no obstante, no hay detalles adicionales sobre el individuo.

Servicio Secreto confirma el número de víctimas tras el atentado a Trump

Por medio de sus cuentas oficiales del Servicio Secreto confirmó que sospechoso disparó múltiples tiros hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar del mitin. La institución aclaró que el tirador fue abatido rápidamente por los agentes.